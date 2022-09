Luigi Favoloso indagato: stalking su ex Elena Morali/ “Daniele Di Lorenzo picchiato…”

Luigi Favoloso indagato per stalking. L’ex fidanzato di Nina Moric, ora legato sentimentalmente a Elena Morali, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura. L’ex fidanzato della sua compagna, Daniele Di Lorenzo, lo accusa di gravi condotte persecutorie. A rivelarlo è Il Giorno, che ha citato anche un passaggio ricostruito nella denuncia. Pare che nella notte tra il 23 e 24 febbraio Luigi Favoloso abbia aggredito e picchiato Daniele Di Lorenzo con calci e pugni.

Inoltre, nelle carte sono riportate anche le presunte minacce riportate dall’ex gieffino, noto volto tv, all’imprenditore e produttore televisivo: «Ti ammazzo, vattene via o ti spezzo le gambe, chi ca**o credi di essere, ti faccio morire», avrebbe urlato Luigi Favoloso all’indirizzo dell’ex fidanzato di Elena Morali. Ma non è finita qui, perché è stato riportato un altro episodio, risalente al 16 marzo. Anche in questo caso Favoloso (protagonista di recente di un’altra bufera) avrebbe aggredito Di Lorenzo, sempre con pugni, calci e minacce. «Ti spezzo le gambe nei prossimi giorni aspettati qualsiasi cosa, ti ucciderò, e ti farò uccidere, non sai chi sono io, tu sei morto».

Luigi Favoloso a Daniele di Lorenzo: “Ti ammazzo!”

Dietro le liti che poi si sarebbero trasformare in vere e proprie aggressioni ci sarebbe la gelosia di Luigi Favoloso. Stando a quanto riportato da Il Giorno, Daniele Di Lorenzo avrebbe contattato telefonicamente l’ex fidanzata Elena Morali in qualche occasione. Favoloso allora avrebbe preso il telefono e risposto per la compagna: «Adesso mi hai rotto il ca**o, mo te faccio ammazzà proprio». L’imprenditore, che fa la spola tra Milano, Roma e Los Angeles, nella denuncia contro il noto personaggio televisivo avrebbe riferito che l’ex di Nina Moric si sarebbe presentato più volte sotto casa sua. Questo ha provocato in lui «un forte stato di agitazione e timore per la propria incolumità». Dunque, Luigi Favoloso è accusato di stalking perché «con condotte reiterate ha minacciato e molestato Di Lorenzo in modo da cagionargli un grave stato di ansia e paura, costringendolo a cambiare le proprie abitudini, ad assumere ansiolitici con regolarità e ad avvalersi del sostegno di uno psicoterapeuta».

Luigi Favoloso indagato per stalking: parla il legale

Sulla vicenda è già intervenuta l’avvocato Solange Marchignoli, legale che negli ultimi tempi è spesso ospite in tv perché difende Alessia Pifferi, la mamma della bambina morta di stenti. «Lo stalking è un delitto che prevede un perturbamento emotivo della vittima che non può presumersi o darsi per scontati come effetto automatico della condotta», ha osservato il legale ai microfoni de Il Giorno. A proposito del processo, ritiene che il momento cruciale «sarà l’analisi delle risposte psichiche della presunta vittima». Il legale di Luigi Favoloso ha quindi concluso sulla vicenda che lo vede indagato per stalking nei confronti di Daniele Di Lorenzo, ex di Elena Morali: «Queste risposte possono solo venire da specifiche e temporalmente affidabili consulenze e perizie. Oggi nel fascicolo non c’è nulla di tutto ciò».











