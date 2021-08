Luigi Favoloso e Elena Morali si sono lasciati?/ Lui “Ho tolto il ‘segui’ perchè…”

Nelle ultime ore due indizi avrebbero portato a far ipotizzare la fine della storia d’amore tra Luigi Favoloso ed Elena Morali. I due si sono davvero lasciati? Sarebbero bastate le vacanze estive separati e il “segui” su Instagram tolto dall’ex gieffino campano a far pensare al peggio ma a quanto pare le cose sarebbero del tutto differenti a quanto ipotizzato dalle malelingue. Per questo la coppia è intervenuta sui social per smentire la loro rottura e spazzare via ogni dubbio, spiegando anche cosa ci sarebbe dietro i due “indizi” che, in questo caso, non sono bastati a fare una prova.

Con una storia sul suo profilo Instagram, Luigi Favoloso è intervenuto smentendo di essersi lasciato con Elena Morali: “Comunque ho letto in giro che io ed Elena ci siamo lasciati. Gli indizi che hanno spinto qualcuno a scrivere questa cosa sono stati: “vacanze separate” e “non si seguono più su Instagram””, ha esordito l’ex di Nina Moric per poi spiegare, in merito al primo punto, di aver fatto fino ad oggi “cento vacanze insieme”. Un po’ per lavoro ed un po’ per il desiderio reciproco di trascorrere del tempo anche insieme ai rispettivi amici, i due questa volta avrebbero deciso di concedersi dei momenti di relax separati. “Non credo sia una cosa così sbagliata e non credevo neanche necessiti di spiegazioni”, ha aggiunto Luigi.

Luigi Favoloso e Elena Morali si sono lasciati? Arrivano le smentite

Lo stesso Favoloso ha quindi ammesso di aver smesso di seguire sui social Elena Morali per qualche giorno, ma anche questo avrebbe una spiegazione prontamente illustrata da Luigi Mario: “Semplicemente perché mi sono accorto che invece di pensare a godermi le mie vacanze stalkeravo le sue. Quindi ho pensato che non vedendo più le sue storie e i suoi post nella home mi sarei rilassato. E così è stato”.

A fare chiarezza definitiva sullo stato della loro relazione ci ha poi pensato anche l’ex Pupa che con toni decisamente diversi si è rivolta ad un target particolare – e non ai semplici fan – commentando: “Tutto bene con Luigi, tutto benissimo. Quindi per le piccole zo****e che gli hanno provato a scrivere solo perché credevano che non stesse più con me… No way, baby. I’m here”. Nessuna rottura, dunque, nonostante il malevolo gossip degli ultimi giorni che ha portato entrambi ad intervenire per spegnerlo sul nascere.

