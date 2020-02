Luigi Favoloso VS Barbara D’Urso/ “E’ giornalismo credere a foto taroccate da Nina?”

Luigi Mario Favoloso contro Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso. L’ex concorrente del Grande Fratello perde completamente le staffe durante la diretta quando vengono nuovamente mostrate alcune foto con tanto di lividi che Nina Moric ha inviato alla redazione del programma della D’Urso. Si tratta delle foto con tanto di lividi ed ematoma che la modella e showgirl ha condiviso la scorsa settimana con il programma, foto da cui Favoloso si difende precisando a gran voce: “questa foto è un’intervento di mini liposuzione che Nina ha fatto. Nessuno ha chiamato un dottore per far periziare questa foto, l’ho fatto fare a sei dottori e tutti mi hanno detto la stessa cosa. Questo è il giornalismo in Italia, Barbara tu ne hai tanto di dottori avresti potuto mostrarla. Chiama chi vuoi, chiama un dottore, tutte le foto che Nina ha mandato sono interventi di chirurgia estetica: a partire dagli occhi”.

Luigi Mario Favoloso VS Barbara D’Urso: “dovevate farle vedere prima queste foto”

Barbara D’Urso cerca di capirci meglio e cerca di difendersi dalle parole – accuse di Luigi Favoloso che alza la voce sottolineando: ” tu difendi le donne e i diritti delle donne, ma possiamo smascherare Nina che ha mandato questa foto spacciandola per violenza sulle donne?”. Una sfida che la D’Urso raccoglie senza tanti problemi, anzi risponde a tono dicendo: “siccome mi stai sfidando e hai detto i giornalisti devono fare questo, noi prendiamo queste foto e faremo ciò. Non abbiamo nessun motivo per non credere a Nina Moric, la faremo vedere anche noi, anche se noi crediamo a Nina”, ma Favoloso cerca di difendersi: “dovevate farle vedere prima queste foto”. Allora Barbara D’Urso non ci sta e fa sentire forte e chiara la sua voce a Luigi Favoloso: “scusami per quale motivo io devo pensare che una donna che dice che è stata picchiata mi manda delle foto di una liposuzione e devo farla vedere a dei medici e chirurgi? Bene, nel momento in cui tu adesso mi dici gentilmente fatela periziare lo faremo e lo dico in diretta se sono presa in giro da Nina Moric. La faccio periziare” conclude Barbara D’Urso. E la storia continua…

