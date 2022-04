Luigi Favoloso vs Clemente Russo/ “Squalificano chi bestemmia, ma frasi da nazista…”

Luigi Favoloso attacca Clemente Russo dopo la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Prima di tornare al timone del reality show, Ilary Blasi, ai microfoni de Le Iene Show, ha commentato la decisione di squalificare Silvano dei cugini di Campagna per aver pronunciato un’espressione blasfema. “Una bella domanda, Silvano dei Cugini di Campagna, è vero che ha bestemmiato? Cioè è arrivato sull’Isola, ha pestato un riccio ed ha sganciato un bestemmione. Ha preso il premio Bettarini d’oro, la bestemmia più veloce della terra”, ha detto la conduttrice.

L’esperienza di Silvano si è così conclusa mentre Nick è andato a formare una nuova coppia con Blind. La decisione di Mediaset e dell’Isola dei Famosi di squalificare Silvano dei Cugini di Campagna è stata commentata sui social. Tra i vari commenti spunta quello di Luigi Mario Favoloso il quale, pur ritenendo giusta la decisione perchè prevista dal regolamento, svela di considerare molto più gravi le frasi pronunciate da Clemente Russo.

Luigi Favoloso, duro sfogo contro Clemente Russo

Nel corso della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Clemente Russo si è scontrato con Lory Del Santo che ha definitivo stratega ritenendola inutile per la convivenza sull’Isola. Secondo il pugile, Lory Del Santo non sarebbe utile al lavoro di gruppo. Motivo per il quale si sarebbe meritata la nomination. “La menziono perché è meno utile al gruppo”, ha detto Clemente. Frasi che, secondo il parere di Luigi Favoloso, non sarebbero accettabili.

“Giusto eliminare chi bestemmia se lo prevede il regolamento, ma non capisco come possa passare impunito il discorso di Clemente Russo sull’eliminazione dei più deboli, dei meno utili. Frasi da Terzo Reich”, ha scritto Favoloso su Instagram.

