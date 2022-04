Clemente Russo attacca Lory Del Santo/ “Inutile e stratega” ma salva Marco Cucolo “Lui non c’entra niente”

Clemente Russo attacca Lory Del Santo: “E’ la meno utile…”

Clemente Russo si lamenta di Lory Del Santo. Il marito di Laura Maddaloni e concorrente assieme a lei dell’Isola dei Famosi non riesce più a sopportare il comportamento della naufraga. Parlando con Roger Balduino, Clemente difende il fidanzato Marco Cucolo: “Lui non c’entra niente, è un bravissimo ragazzo. Quando ero in confessionale e li ho nominati ho detto che Marco non c’entrava nulla”. Poi Clemente Russo affonda Lory Del Santo definendola una stratega: “L’ho detto sin dal primo giorno che stavo su questa spiaggia. Lory sta facendo delle strategie”. Clemente Russo rivela poi di aver sentito anche l’applauso in studio della suocera di Lory Del Santo nel momento in cui il campione aveva rivelato il suo pensiero su di lei. Clemente ha poi spiegato il motivo della nomination: “La nomino perché è meno utile al gruppo. Carmen sta facendo molto in questi ultimi giorni”.

Marco Cucolo e Lory Del Santo stanno fingendo?/ Emerge un retroscena che…

Roger Balduino condivide la sua posizione: “Carmen e il figlio sono cambiati molto. Alessandro è giovane ma lo vedo ora meno succube della madre”. Clemente Russo spiega a Roger Balduino che il comportamento di Lory Del Santo è invece diverso da quello di Carmen: “Lei dirige. Io capisco che ha un’età ma potrebbe cucinare e nemmeno fa quello”. Insomma, i naufraghi sono arrivati ad un livello di sopportazione massimo nei confronti di Lory Del Santo accusata come Ilona Staller dagli altri naufraghi di non fare nulla. Cosa succederà nella puntata di stasera? E come si giustificherà Lory Del Santo?

Lory Del Santo e le confessioni hot su Marco Cucolo/ "Lui riesce sempre…"

Clemente Russo e Laura Maddaloni si commuovono per la sorpresa delle figlie

Clemente Russo, l’ex pugile più amato della tv italiana, ha dato prova del suo coraggio e soprattutto della sua forza nell’Isola dei Famosi trovando il consenso dei fan. La sua avventura è stata disturbata dal carattere esuberante di sua moglie, che partecipa come naufraga in coppia, che ha trovato delle difficoltà a inserirsi nel gruppo dei compagni. Questa ostilità nata nei confronti di Laura Maddaloni ha portato i due a una nomination che ha causato la loro eliminazione dalla Playa delle coppie per approdare alla Playa Sgamada. Qui è iniziata una nuova avventura da single per Clemente che grazie alle sue doti e alla sua forza è stato sin da subito eletto come capo gruppo.

Lory Del Santo, confessioni intime su Marco Cucolo/ "Quando ho mal di testa..."

Nell’ultima puntata andata in onda Clemente e sua moglie hanno ricevuto la sorpresa delle loro tre figlie che hanno pensato di inviare un video messaggio con una dolce dedica. Questo regalo ha fatto emozionare tantissimo i due coniugi che sentono in maniera molto forte la lontananza dalle loro figlie, rimaste in Italia. I due hanno deciso di salvare Russo e rimandarlo alla spiaggia Accoppiada insieme a Floriana grazie alla vittoria della prova del serpente, mentre Laura è dovuta rimanere tra gli Sgamadi ad affrontare un televoto flash contro Jovana e Marco Melandri, che ha avuto la peggio ed è stato eliminato. Questa decisione porterà scompiglio tra i naufraghi e nella relazione tra Clemente e Laura? Lo scopriremo solamente seguendo le dirette e le puntate in prima serata condotte da Ilary Blasi il lunedì e il giovedì in prima serata.













© RIPRODUZIONE RISERVATA