Luigi Favoloso Vs Nina Moric/ “Usare Elena Morali per buttare fango? Sono Incaz*ato!”

Alle dichiarazioni pesanti di Nina Moric su Favoloso e sulla sua nuova fidanzata Elena Morali è arrivata la replica di Luigi. L’ex della modella croata, con la quale oggi c’è in atto una battaglia senza esclusione di colpi, si è detto furioso non per i nuovi attacchi nei suoi riguardi quanto per aver tirato in ballo Elena. Così ha affidato il suo lungo sfogo ad una storia pubblicata su Instagram. “Ormai sono abituato a qualsiasi tipo di accusa. Pensate che ne arriveranno di peggiori. – ha esordito Favoloso – Arriveranno (il regista Corona e la pessima interprete Nina) certamente a parlare di stupri e di torture, io farò sempre spallucce, perchè chi mi conosce sa. Voi che vedete (e siete ogni giorno di più), sapete.” Così ha chiarito: “Non mi da noia tutto questo, non mi fa arrabbiare e soprattutto non ho paura perché so esattamente quanto qualsiasi accusa sia distante da me. Ciò che mi fa incaz*are è che si usi Elena per buttare altro fango.”

Luigi Favoloso difende Elena Morali e scaglia un nuovo attacco a Nina Moric

Lo sfogo di Luigi Favoloso contro Nina Monic e le sue ultime pesanti accuse continua. “Ho 32 anni e se sono fidanzato con una persona è perché credo che sia quella giusta per la vita. – spiega ancora Favoloso – A 32 anni non ti leghi a qualcuno se non perché ci credi, perché credi che possa essere la tua metà mancante, quella che ho atteso appunto per 32 anni.” Così sbotta: “Mi fa incaz*are sentir parlare di ricatti, revenge porn e minch*ate varie. Mi fa incaz*are ma soprattutto voglia di continuare a lottare come ho sempre fatto.” Detto questo chiude con un chiaro proposito: “Non più solo per me, non più solo per il mio nome, per la mia famiglia, ma anche per una storia in cui voglio credere, con tutto me stesso, costi quel che costi.”





