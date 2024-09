Tra i concorrenti che sbarcheranno nella casa del Grande Fratello questa sera lunedì 16 settembre 2024 troveremo Eleonora Cecere, la showgirl ed ex volto di Non è la Rai che negli ultimi anni era sparito dal mondo dello spettacolo e aveva iniziato una nuova vita come vigilantes, come raccontato nella trasmissione I lunatici. Nella vita di Eleonora Cecere c’è stato spazio anche per l’amore, con la ex ballerina di Non è la Rai che nel tempo ha incontrato l’uomo che desiderava, si tratta di Luigi Galdiero, regista dal curriculum importante

In una intervista concessa tra le colonne di Fanpage, Eleonora Cecere ha raccontato come è nata la proposta di nozze, su sua iniziativa e in maniera del tutto sorprendente: “La proposta di matrimonio gliel’ho fatta io, ero in servizio in un consultorio, dove ci sono delle infermiere che conosco e che sono carinissime. Ho chiesto loro di aiutarmi a trovare il modo per chiedere a Luigi di sposarmi. Su un bigliettino ho scritto: ‘Vuoi sposarmi?” ha rivelato spiegando inoltre che quella busta della ASL dove Luigi Galdiero veniva convocato per uno screening è stata fatta recapitare direttamente a casa.

Eleonora Cecere e la proposta di nozze per il marito Luigi Galdiero: dalla loro storia d’amore sono nate le figlie Karole e Marlene

Sempre riguardo alla curiosa proposta di nozze messa in piedi da Eleonora Cecere, la nuova concorrente del Grande Fratello ha raccontato come ha reagito il marito Luigi Galdiero al momento della sorpresa decisamente spiazzante: “L’ha aperta ed è rimasto spiazzato”. Il matrimonio in piena pandemia è stata “una decisione presa anche per fare capire a tutti che la vita deve andare avanti”.

Il matrimonio non è stata altro che una conferma dell’amore di Eleonora Cecere e Luigi Galdiero, visto che i due avevano già messo al mondo le figlie Karole, nata nel 2013, e Marlene nel 2015.

