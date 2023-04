Luigi, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne spiazza Maria De Filippi/ “Abbiamo giocato a tennis e hai perso”

Luigi, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne che ha battuto a tennis Maria De Filippi

Un incontro inaspettato per Maria De Filippi quello capitato nel corso di una recente puntata di Uomini e Donne. In studio si è presentato Luigi, avvocato 55enne, nuovo cavaliere del parterre, che ha rivelato di aver già avuto l’occasione di conoscere la conduttrice fuori dallo studio di Canale 5. Pare, infatti, che Maria e Luigi si siano scontrati su un campo da tennis qualche anno fa, durante una partita a quattro alla quale partecipava anche il fratello della conduttrice.

Uomini e donne, Nicole evita la scelta?/ La reazione alla richiesta di Carlo

“Mi dicono che abbiamo giocato insieme a tennis”, ha perciò esordito Maria De Filippi quando Luigi si è accomodati al centro dello studio. Il cavaliere ha confermato l’incontro, ricordandole che in campo c’era, appunto, suo fratello e un maestro “purtroppo poi scomparso” di cui non viene fatto il nome.

Amici 2023, Federica Andreani eliminata: l'addio ai compagni é in lacrime/Web insorge

Luigi, il cavaliere di Uomini e Donne si presenta

Incuriosita dalla coincidenza, la conduttrice ha dunque chiesto se quella partita a tennis lei l’abbia persa, cosa che Luigi ha confermato, pur dichiarando di non ricordare il punteggio. Maria ci ha riso su, lasciando dunque spazio alla sua presentazione.

Luigi, di fronte al parterre di dame di Uomini e Donne, si è dunque raccontato in poche parole: “Ho 55 anni, ho tre figli, di cui due grandi di 22 e 20 anni che vivono con me, e uno di un anno e mezzo, che non vive con me e vedo un paio di volte a settimana. Faccio l’avvocato, vivo a Roma e gioco a tennis.”

Amici 22, Cricca crolla in lacrime e interviene De Filippi/ La lezione che commuove

© RIPRODUZIONE RISERVATA