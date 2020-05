Luigi Lo Cascio/ Nei panni di Contorno per Bellocchio (David di Donatello 2020)

Pubblicità

In corsa per una statuetta da miglior attore non protagonista ai David di Donatello 2020 c’è anche Luigi Lo Cascio, che si è messo in evidenza per la sua interpretazione del boss pentito Totuccio Contorno ne ”Il Traditore”. La pellicola ha riscosso un grandissimo successo per le capacità attoriali di tutto il cast selezionato dal regista Marco Bellocchio, in particolare Pier Francesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta e dello stesso Luigi Lo Cascio. E’ già destinata a diventare una scena di culto per il cinema italiano quella in cui al Maxi Processo contro Cosa Nostra, Contorno se la prese con le nuove leve della criminalità organizzata, additandole come responsabili per alcune nefandezze che gli ”uomini d’onore” di Cosa Nostra non avrebbero mai nemmeno immaginato di fare.

Intervistato da Il Messaggero, Lo Cascio, che già aveva attirato le luci della ribalta grazie alla sua interpretazione della vittima di mafia Peppino Impastato (vincendo proprio un David di Donatello nel 2001), ha parlato del film di Bellocchio in questi termini: ”Sono stato felicissimo di essere nel film di Bellocchio. Non si può descrivere l’emozione che ho provato girando molte scene nella vera aula del Maxiprocesso, un evento importantissimo per noi”.

LUIGI LO CASCIO AI DAVID DI DONATELLO 2020

Luigi Lo Cascio ha poi aggiunto: ”Buscetta ha dato consistenza alla mafia che prima delle sue rivelazioni era percepita come un’entità astrattae inafferrabile. Contorno si dissociò da Cosa Nostra senza essere un pentito e contribuì in misura decisiva a colpire l’organizzazione, è un complemento di Buscetta di cui condivide la solitudine”.

Lo Cascio è sposato da molti anni ormai con la montatrice Desideria Rayner, con la quale ha avuto anche due figli. Il loro rapporto è andato spesso oltre la vita privata, dato che Lo Cascio la Rayner hanno collaborato con funzioni diverse agli stessi film. Tra questi ricordiamo ” La Città Ideale”, pellicola del 2012 che vide l’esordio alla regia proprio del marito della montatrice.



