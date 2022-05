Luigi Mastroianni di Uomini e Donne presto papà/ La fidanzata Anna è incinta: “Il regalo più bello”

Luigi Mastroianni presto papà: la fidanzata Anna è incinta

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, diventerà papà. Ad annunciarlo è stato proprio lui con un post pubblicato su Instagram in cui svela che la sua fidanzata Anna è incinta. Luigi ha infatti condiviso una foto che ritrae le loro mani che stringono il test di gravidanza che comunica, appunto, la dolce attesa della ragazza.

A questa foto segue poi le immagini dell’ecografia di Anna, il tutto accompagnato da un messaggio che manifesta tutta la grande gioia dell’ex tronista di fronte a questa notizia inaspettata: “La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere a un uomo. Ti aspettiamo amore mio”, ha scritto Mastroianni su Instagram.

Luigi Mastroianni presto papà: le delusione d’amore a Uomini e Donne

Una grande gioia per Luigi Mastroianni che dopo aspre delusioni ha finalmente trovato l’amore nella bella Anna, ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo. Ricordiamo che il percorso di Luigi a Uomini e Donne è iniziato nel ruolo di corteggiatore di Sara Affi Fella. La tronista lo scelse e iniziarono una storia d’amore che, però, si rivelò fasulla o, meglio, che non ebbe mai realmente inizio. Venne infatti a galla ‘l’imbroglio’ messo in atto dalla Affi Fella che, per tutto il tempo, era rimasta fidanzata con Nicola Panico, con cui aveva partecipato a Temptation Island. Da corteggiatore poi Luigi Mastroianni diventò tronista e concluse il suo percorso con Irene Capuano, storia che però finì poco dopo.

