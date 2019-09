Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati?/ Uomini e donne: tre indizi…

E’ crisi tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano? Scoppia il caso social tra i fan di Uomini e donne che, dopo la fine della relazione tra Sonia e Ivan, adesso temono il peggio anche per la coppia della scorsa edizione. Il programma presto sfornerà nuove coppie da seguire ma, fino a quel momento, dovremo concentrarci sui movimenti social tra il siciliano e la sua bella corteggiatrice e tutto lascia pensare che ci sia una crisi profonda anche se lei si affanna a dire che non è vero smentendo al grido di: “Ma che Instagram hai?”. I fan sono in allarme, hanno notato che le foto che li ritraggono insieme sono di fine agosto e che lui in questi giorni è in vacanza con gli amici mentre lei si districa tra i suoi mille impegni lavorativi lanciando anche una frecciatina, di tanto in tanto. Ma allora dove sta la verità?

LUIGI MASTROIANNI E IRENE CAPUANO SI SONO LASCIATI?

Gli indizi ci sono tutti e anche se non possiamo dire con certezza che Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati, possiamo però parlare di crisi. Non solo i due non si mostrano insieme sui social ormai da un mese ma ieri, in occasione del loro mesiversario, non si sono lasciati andare alle consuete dediche a colpi di ti amo e di complimenti, perché? Lei ha avuto il tempo di postare una foto poco fa e lui di pubblicare una diretta in cui prega per coloro che comprano i like sui social, non hanno trovato il tempo per farsi una dedica visto che sono lontani? I due possono smentire la rottura ma sicuramente non la crisi visto che gli indizi ci sono e sono preoccupanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA