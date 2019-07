Uomini e Donne/ Andrea Cerioli: “Arianna? La sceglierei altre mille volte!”

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano hanno ufficialmente interrotto la loro relazione d’amore

La coppia di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, dopo circa un mese, ha messo un punto alla storia, concludendola anche piuttosto malamente. Galeotta per lui, la vacanza ad Ibiza con gli amici che a quanto pare, l’ha fatto finire tra le braccia di un’altra, tradendo l’ex tronista. In molti in queste ore, hanno commentato la rottura e tra questi anche Andrea Cerioli. Dopo Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, anche Cerioli ha risposto alle curiosità degli estimatori: “Leggo tutto di tutti perché non potrei dire il contrario ma non sentenzio su nessuno, primo perché non posso sapere le cose, le cose non le sanno solo le persone coinvolte, e secondo perché odio gli impiccioni che si immischiano nelle cose altrui, lo trovo inopportuno. Diciamo che se posso spendere una bella parola su qualcuno che conosco lo faccio sempre volentieri ma non mi piace parlare a sproposito degli altri!”.

Uomini e donne: Andrea Cerioli e il suo rapporto d’amore con Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli essendo poco “social” in questo periodo, si era pensato che i due potessero avere qualche crisi in corso, subito smentita proprio dai diretti interessati. “Arianna la risceglierei altre mille volte! […] Tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto. Perché non sarei quello che sono oggi e non avrei le certezze che oggi invece posso dire di avere”, ha commentato. Di seguito, il bolognese ha anche condiviso una romanticissima fotografia con la sua fidanzata: “Ci sono persone che per un’infinità di motivi ti fanno pensare che non si può vivere senza amore”, questa la didascalia. Proprio le ultime dichiarazioni, hanno ufficialmente messo da parte l’ipotetica crisi tra Andrea e Arianna, di cui si era parlato proprio in questi giorni. La coppia magari, avrà avuto un piccolo litigio oppure una battuta d’arresto che, visti i risultati, non ha fatto altro che rafforzare la loro bellissima intesa d’amore.

