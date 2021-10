Luigi Mastroianni/ “Ho regalato una tabaccheria a mio fratello Salvo e a mia mamma”

Luigi Mastroianni è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021. Il giovane ha innanzitutto parlato dell’ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia in queste ore (spaventose le immagini giunte ieri da Catania, ndr), sottolineando che c’è grande timore tra i suoi concittadini per la prossima notte, quando gli esperti hanno annunciato una nuova possibile alluvione.

Nel contempo, Mastroianni ha dato una bella notizia, che i suoi follower conoscono già grazie al potere di Instagram e dei social media: “Abbiamo aperto una rivendita tabacchi a Militello, in provincia di Catania, con un socio”. Fin qui tutto nella norma, se non fosse che Luigi ha deciso di cedere interamente la sua quota di attività a suo fratello Salvo e a sua mamma, per ripagarli di tutto l’amore che hanno saputo regalargli nella sua vita e fare loro così un regalo.

LUIGI MASTROIANNI: “HO APERTO LA TABACCHERIA PER DARE UN FUTURO ALLA NOSTRA FAMIGLIA”

Luigi Mastroianni, nel prosieguo della sua intervista su Rtl 102.5 News, ha quindi approfondito l’argomento legato alla tabaccheria aperta in provincia di Catania: “Ho investito in questo negozio per amore di mio fratello e mia madre, che ha sacrificato tanto, ha sacrificato se stessa per dare un futuro alla nostra famiglia, rinunciando alla sua carriera. Io nella mia vita mi sono divertito tanto, è vero, non sono un prete, però in questa particolare circostanza ho voluto investire i miei soldi per le persone che mi hanno dato tanto. Se io oggi sono la persona che sono è grazie alla mia famiglia e a mio fratello. Insomma, si è trattato di un piccolo gesto per ripagare tutti loro”.

E la fidanzata di Luigi, Anna, come ha giudicato questa “operazione” del suo amato? “Anna si dice molto contenta, mi ha dato una grande mano in tutto questo, come sempre mi ha supportato tanto e continua a farlo. Si tratta di un progetto che stiamo portando avanti”.



