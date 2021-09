Luigi Mastroianni e la fidanzata Anna: chi è/ “Lontana dalla tv. Mi ha fatto penare…”

Luigi Mastroianni ha un nuovo amore. L’ex tronista di Uomini e Donne è fidanzato con una ragazza che si chiama Anna Scuderi e a quanto pare è lontana dal mondo dello spettacolo che lui invece ha avuto modo di conoscere. «È lontana dal mondo della tv, non vuole apparire praticamente mai», ha dichiarato il giovane dj e influencer a RTL 102.5 News durante Trends&Celebrities con Francesco Fredella. Sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ha deciso di uscire allo scoperto: «Non ne parlo mai. Oggi è diverso, lo faccio. Oggi, stranamente, mi avete fatto raccontare qualcosa che raramente ho detto». Il riferimento è al fatto che la storia d’amore con Anna è frutto anche della sua pazienza. «Mi ha fatto penare, ma ha vinto l’amore», ha raccontato Luigi Mastroianni.

Tutto è nato per caso, nello specifico in discoteca, durante una sera come tante. «L’ho vista in un locale dove facevo il dj e sono rimasto colpito da lei. Così, ho deciso di offrire a tutti da bere, sperando di fare colpo su Anna». Tra l’altro aveva saputo da poco il suo nome.

Luigi Mastroianni e la love story con Anna Scuderi

Anna però lo “dribblava”. «Lei non mi ha filato minimamente (ride ndr). L’ho aggiunta sui social, messaggi su messaggi», ha proseguito Luigi Mastroianni nel suo racconto a RTL 102.5 News. Quindi, ha aspettato, ma ne è valsa la pena: «Alla fine durante la pandemia è scoppiata la scintilla». Quella umiltà che abbiamo conosciuto durante la sua esperienza a Uomini e Donne, Luigi Mastroianni la mette anche in amore, infatti la sua relazione è frutto di un corteggiamento romantico fatto anche di poesie, fiori e galanterie. «Vi prometto che cercherò di convincerla per un’intervista», ha aggiunto in collegamento con Francesco Fredella.

Oltre ad essere un noto influencer, ha anche scritto un libro, “Mio fratello è un gigante”, in cui racconta il rapporto col fratello Salvo, affetto da sindrome di Down. «È lui il vero gigante della famiglia. Ho imparato tantissimo da lui, mi ha insegnato ad essere buono e sincero. Sui social invece di pubblicare foto di una Ferrari preferisco Instagram Stories con mio fratello», ha concluso Luigi Mastroianni, che ha promesso di provare a convincere la fidanzata Anna a uscire allo scoperto.

