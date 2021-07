Luigi Mastroianni, incidente in palestra/ “Ho perso i sensi e la forza dopo…”

Incidente in palestra per Luigi Mastroianni che, negli scorsi giorni, era stato costretto a recarsi in ospedale come ha spiegato lui stesso sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha spiegato di essersi fatto male a causa di una piccola distrazione in palestra. Durante la prima seduta di riabilitazione, Luigi è stato accompagnato dal fratello Salvo con cui ha un rapporto bellissimo e, tra i due, quello più preoccupato, è apparso proprio Salvo. “Oggi ho fatto la mia prima terapia e mio fratello è più preoccupato di me. Ha fatto la ramanzina a tutti”, ha spiegato Luigi ai followers che ha poi raccontato i dettagli dell’incidente. “Ho fatto movimento sbagliato e mi sono distratto mentre stavo seguendo un esercizio con un carico importante. Ho sentito una forte vertigine alla schiena e ho perso i sensi e la forza. Sensazione che non auguro nemmeno al peggior nemico”, ha aggiunto.

Luigi Mastroianni, come sta dopo l’incidente in palestra?

Per almeno due settimane, Luigi Mastroianni non potrà allenarsi. Motivo che lo costringerà a seguire rigorosamente il suo piano alimentare per non buttare via tutto il lavoro fatto, ma qual è l’entutà del danno fisico che si è procurato distraendosi in palestra? “Per quanto riguarda l’entità del danno, ci sono tre opzioni: due nemmeno ve le dico, la terza, invece, è più leggera e probabile, spero sia quella”, ha spiegato l’ex tronista che, poi, rispondendo ad altre domande dei fans, ha svelato di non sapere ancora quando potrà tornare a lavorare come dj. In compenso, però, l’amore va a gonfie vele e la storia con la fidanzata Anna Scuderi non potrebbe renderlo più felice.

