Luigi Mastroianni “Perdere la vita…”/ Scoppia la polemica dopo il suo messaggio

LUIGI MASTROIANNI LANCIA UN APPELLO AI GIOVANI DOPO UNA MORTE CHE LO HA SCOSSO

Nell’epoca dei social e del voler commentare sempre e comunque, anche un messaggio positivo, quello che può essere un inno alla vita, finisce alla graticola soprattutto se la persona a lanciarlo è un ex tronista, in questo caso Luigi Mastroianni. Il protagonista della scorsa edizione di Uomini e donne in queste settimane è stato un po’ attaccato per via del suo comportamento ambiguo in relazione alla fine della sua storia con Irene Capuano, e adesso? Anche in questo caso il suo messaggio è stato offuscato da una serie di commenti negativi, frecciatine e accuse che, secondo noi, lasciano un po’ il tempo che trovano. Ma cosa è successo di preciso? La cronaca ha portato alla ribalta la morte di due giovani in quel di Catania in seguito a due diversi incidenti stradali. A quanto pare le vittime erano conoscenze di Luigi Mastroianni e proprio per questo lui ha voluto lanciare un accorato appello via social al grido di “perdere la vita in questo modo è uno spreco”.

LE ACCUSE A LUIGI MASTROIANNI

In particolare, Luigi Mastroianni nel suo lungo video social ha dichiarato, tra le altre cose: “Sono morti un ragazzo di 17 anni e uno di 22. Uno è morto stanotte sbattendo contro un muro con la macchina con degli amici al rientro da un locale. E l’altro è morto oggi pomeriggio mentre faceva un giro in moto o in motorino. Mi fa rabbia, mi fa rabbia perché ci sta tutto… il bicchiere, il divertimento, l’euforia per l’età… Però non si può morire a 17 e a 22 anni per queste caz….te. Non vale la pena perdere la vita per un sorpasso o per andare a 50 kmh in più”. Proprio in risposta al suo commento ne sono arrivati poco lusinghieri e rispettosi di questo momento al grido di: “Parli tu che fai le storie mentre guidi” o ancora: “Ma se non indossi nemmeno la cintura, che messaggio vuoi lanciare”. Forse tutto questo poteva essere evitato, almeno per adesso.

Ecco il video messaggio:





