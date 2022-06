Luigi Mastroianni presto papà, dopo Uomini e donne / “È stata una notizia completamente inaspettata”

Uomini e donne, Luigi Mastroianni verso la paternità: l’intervista

Dopo la sua esperienza di tronista condotta a Uomini e donne insieme a Mara Fasone, Luigi Mastroianni è in procinto di diventare papà. Questo è quanto il diretto interessato fa sapere in un’intervista inedita concessa a Uomini e donne magazine, il magazine ufficiale dedicato al dating show di Maria De Filippi e ai suoi protagonisti, che ha incalzato l’ex tronista moro sui cambiamenti che emergono nella sua vita dopo la ricerca dell’amore intrapresa a Uomini e donne.

Come emerso nell’intervista rivelatrice, Luigi Mastroianni sta per coronare il grande sogno della paternità insieme alla attuale compagna Anna: “La mia compagna Anna ed io siamo felicissimi: è stata una notizia completamente inaspettata, ma ci ha riempiti di gioia”.

La notizia della cicogna in arrivo è giunta all’ex Uomini e donne, come una nota positiva nel mezzo di un periodo complesso: “Venivo da un periodo un po’ problematico, sia a livello di salute che a livello lavorativo, e questa gravidanza ha messo un punto a un periodo nero aprendone uno “bianco“.

Quindi, l’insegnamento che trae da quanto gli è accaduto: ” D’altronde, mi è stato insegnato che senza eventi negativi non potresti mai apprezzare quelli positivi! In ogni caso, sì… siamo al settimo cielo”.

Ma in che modo la compagna gli ha comunicato della gravidanza? Luigi Mastroianni fa sapere: ” In realtà, non ci sono stati annunci particolari: non appena ha avuto un ritardo, Anna ha capito; è come se avesse avuto un’intuizione immediata di quello che stava succedendo dentro di lei. Mi ha detto subito che forse era il caso di comprare un test di gravidanza e lo abbiamo scoperto insieme”.

Luigi Mastroianni e il futuro figlio

Nell’intervista concessa a Uomini e donne magazine, Luigi Mastroianni rilascia poi dichiarazioni sul futuro bebè: “Non ho preferenze, perché per me non fa alcuna differenza il genere. Anna invece probabilmente ha una preferenza anche se non me la dice… ma secondo me preferirebbe un maschietto”. La nascita, come fa sapere l’ex volto di Uomini e Donne, è prevista per la fine del 2022: ” La nascita è prevista a dicembre (quindi molto probabilmente sarà un Sagittario come me), e visto che di tempo ancora ne abbiamo tanto, non abbiamo affrontato il discorso per il momento. A dire la verità, se fosse un maschietto mi piacerebbe molto dargli il nome di mio padre: Alessio.”.

