Chi è Luigi Scognamiglio? Tentatore di Temptation Island 2024 vicino a Jenny Guardiano

Non mancheranno i colpi di scena nella puntata di questa sera di Temptation Island 2024 e si scoprirà anche come proseguirà il viaggio nei sentimenti delle coppie in gioco tra i quali c’è quella formata da Jenny Guardiano e Tony Renda, coppia in crisi soprattutto per le scappatelle di lui e per il modo di comportarsi con la sua fidanzata a cui vieta di uscire e di comportarsi come vuole. Tuttavia, durante la scorsa puntata c’è stato il colpo di scena: Jenny si è avvicinata al tentatore Luigi Scognamiglio, chi è?

Chi è il tentatore di Temptation Island 2024 Luigi Scognamiglio che sta cerando di aprire gli occhi a Jenny Guardiano? Su di lui sappiamo che è campano, più precisamente originario di Marcianise in provincia di Caserta, è un medico di 33 anni in procinto di completare la specializzazione in igiene e medicina preventiva e proviene da una famiglia di medici. Ha diverse passioni come la musica e lo sport. Suona il pianoforte, frequenta la palestra ed è un calciatore, nello specifico portiere.

Temptation Island 2024, Luigi Scognamiglio consola Jenny in crisi per Tony

Nella quarta puntata di Temptation Island 2024 andata in onda giovedì scorso il tentatore single Luigi Scognamiglio si è avvicinato molto a Jenny esortandola a riprendere in mano la sua vita prendendo consapevolezza su chi sia l’uomo che ha accanto: “Ti rendi conto quanto sei bella, quanto sei dolce? Ma questa persona a te nella tua vita aggiunge qualcosa o te la toglie?”. Questo approccio sincero e privo di malizia ha colpito molto Jenny, che ha iniziato a vederlo sotto una luce nuova e positiva. La 26enne catanese ha confessato: “Io qui mi sento felice, leggera. Sei molto carino dentro e mi aiuta a capire che c’è gente diversa oltre allo stereotipo su un certo tipo di maschio.”