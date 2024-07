Jenny e Tony in crisi a Temptation Island 2024: lei si avvicina al single Luigi/ “Sono stata una stupida”

Temptation Island 2024, Jenny e Tony sempre più in crisi: lei si avvicina al tentatore Luigi

Jenny e Tony di Temptation Island 2024 stanno insieme da cinque anni e tra i due c’è una notevole differenza d’età, lei ha 26 anni e lui 42. A scrivere al programma è la giovane catanese stanca dell’eccessiva gelosia del suo fidanzato che non la lascia libera neanche di vestire come vuole. Nel viaggio dei sentimenti Jenny ha visto dei video molto compromettenti del suo fidanzato vicino a molte altre single in cui ha confessato apertamente di averla tradita. Nella quarta puntata, però, c’è un colpo di scena ed è Jenny a farsi vedere in maniera inedita.

Nel pinnettu, Tony Renda vede dei video in cui Jenny Guardiano di Temptation Island 2024 si avvicina molto al single Luigi. La 26enne inizia ad aprirsi con il giovane. “Ha un modo diverso di prendermi, è molto buono, mi da spesso un bacio sulla guancia ma non ci vedo della malizia” confessa Jenny alle altre ragazze che poi parlando con il single Luigi ammette: “Io qui mi sento felice, leggera. Sei molto carino dentro e mi aiuta a capire che c’è gente diversa oltre allo stereotipo su un certo tipo di maschio.” Ed infine Jenny parlando del suo fidanzato Tony ammette: “Io ci credo nel per sempre ma lui è diverso dalle cose in cui credo.” Per Jenny Luigi è deciso, forte e sicuro di se ed alla 26enne catanese confessa: “Meriti di meglio.”

Jenny flirt in corso con Luigi? Scatta la gelosia di Tony a Temptation Island 2024

Jenny e il single Luigi a Temptation Island 2024 appaiono sempre più vicini, il tentatore la sprona a reagire ed a riprendere in mano la sua vita: “Ti rendi conto quanto sei bella, quanto sei dolce? Ma questa persona a te nella tua vita aggiunge qualcosa o te la toglie?” Dopo aver visto i video, Tony si è lasciato prendere dalla gelosia: “Io devo fare una scelta. Se a lei questo la rende più felice va bene” E subito ha aggiunto contro Luigi: “A me a dato fastidio lui e il suo atteggiamento. A lei la faccio molto intelligente e penso che non lo calcola di striscio.” Insomma Tony accusa il colpo della vicinanza di Jenny al single Luigi ed inizia ad essere geloso.

Nel frattempo nel villaggio dei fidanzati è tempo di fare festa e Jenny, nel falò, scopre la serata esplosiva del suo Tony. Nel falò la giovane vede il suo fidanzato divertirsi e ballare in maniera molto sensuale con due ragazze. Il dj si lascia andare senza problemi tanto che Jenny esclama schifata: “Manca solo che si baciano” E non è tutto, Raul per scherzare sentenzia: “La tua fidanzata Jenny ha richiesto il falò di confronto, che fai?” “Rifiuto” è stata la risposta senza esitazioni di Tony. “Io non volevo togliergli il suo lavoro ma mi aspettavo un minimo di rispetto. Io adesso immagino che cosa fa fuori. Io inizialmente i primi anni ero sempre presente alle sue serate poi lui non apprezzava la mia presenza e quindi non ci andavo più. A momenti mi manca ma quando rivedo queste cose penso che non si meriti neanche la mia mancanza.” Dopo il falò Jenny si perde nei suoi pensieri e scoppia a piangere: “Sono stata stupida ma lui è il mio mondo e non ci posso credere che lui è questo.” È tempo di falò e Tony si aspetta un video di Jenny con il single Luigi a Temptation Island 2024. Si giustifica dicendo che lui è sempre stato protettivo ma c’è un colpo di scena: non c’è nessun video per lui.











