Luigi Scognamiglio si sbilancia dopo Temptation Island 2024 e svela il suo interesse per Jenny Guardiano

Sono molti i retroscena e gli aneddoti inediti che sono spuntati fuori dopo Temptation Island 2024. Molti tentatori si sono sbilanciati una volta finita l’edizione, e uno di questi è il bel Luigi Scognamiglio. Nelle ultime ore, il tentatore ha deciso di rispondere alle domande dei follower su Instagram, facendo il bilancio della sua esperienza nel reality delle coppie e confessando che una fidanzata su tutto l’aveva colpito in modo particolare: Jenny Guardiano.

“Durante il programma ho legato molto con Jenny, ma ho voluto bene a tutte le ragazze specialmente a Martina De Ioannon e Gaia Vimercati.” ha esordito Luigi, spiegando di aver creato dei rapporti molto belli anche fuori dal programma: “Ho scoperto anche Alessia Pascarella meglio fuori dal programma, una persona pura nel bene e nel male. Con Martina ho un bel rapporto, parliamo spesso e ci confrontiamo su tante cose. È una ragazza valida, le voglio davvero bene […] Con gli altri ragazzi invece mi rivedrò a Riccione…”

Luigi Scognamiglio, dopo Temptation Island 2024 un altro programma televisivo?

Detto questo, Luigi Scognamiglio ha ammesso il suo interesse per la fidanzata di Tony, il deejay di Temptation Island 2024: “Ero interessato a Jenny e sono stato coerente per tutta la durata del percorso. – ha fatto notare, spiegando inoltre che – Ad ogni modo, tutte le ragazze che ho conosciuto durante il programma sono speciali, davvero!” Il tentatore, infine, non ha negato che non direbbe no qualora gli si presentasse un’altra occasione televisiva: “Se farò altri programmi? Mai dire mai. Non avrei mai immaginato di partecipare a Temptation Island, la vita non smette mai di stupire.” ha concluso.