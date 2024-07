Jenny Guardiano ha deciso di parlare del perché è voluta tornare con Tony Renda dopo Temptation Island 2024, dopo essere stata criticata da molti per aver dato all’uomo una seconda possibilità. Dopotutto, la loro storia ha creato un grande caos tra i telespettatori che si sono indignati per via del comportamento del 40enne, che ha ammesso davanti a tutti di averla manipolata dato che era giovane. Jenny è poi arrivata al falò decisa a lasciarlo e incitata dalle altre fidanzate a non demordere, dato che Tony le tarpava le ali: l’uomo non la faceva uscire e le impediva di partecipare ai suoi spettacoli, dato che lui è un Dj molto richiesto in Sicilia e non.

La decisione di Jenny di concedergli una nuova possibilità dopo Temptation Island 2024 ha però sconvolto tutti e sui social si è vista una pioggia di commenti che si chiedevano il perché di questa scelta dopo tutte le cose brutte che aveva detto su di lui. La ragazza ha deciso di rispondere a questa domanda nelle scorse ore, spiegando perché ha deciso di dargli una seconda possibilità. Ai followers ha raccontato che lei e Tony stanno trovando una nuova serenità, e che Tony sta rispettando il patto promesso durante il falò davanti a tutti i telespettatori e Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2024, Jenny parla di Tony dopo il programma: “Lo vedo sincero, smettetela coi commenti”

Jenny ha anche tranquillizzato i fan, preoccupati per la sua libertà dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island 2024: “Lo vedo realmente intenzionato nel recuperare il rapporto con me”, dice, ribadendo poi di trovare giusto dare l’opportunità alla persona che è stata fidanzata con lei per ben 5 anni. Jenny Guardiano spiega anche che al momento il rapporto con lui è molto bello e di aver aspettato tanto per trovare questo equilibrio. “Non avrebbe avuto senso dirgli di no e poi tornare a cercarlo perché mi mancava”, poi, conclude dicendo di tenere a freno i commenti negativi e concentrarsi sulle proprie vite.

Dopo un mese dalla fine di Temptation Island 2024 i due sono ancora insieme e hanno svelato sui social di essere ancora innamorati. Tanti dei fan hanno pure sospettato che Jenny e Tony hanno mentito a tutti, dato che alcune voci fuori dalla televisione hanno detto che entrambi erano già una coppia molto libertina. Al momento, Jenny ha ribadito di essere sempre attenta a non farsi mettere i piedi in testa da Tony. Si è ripresa tutta la sua libertà ed è impegnata a organizzare viaggi insieme alle amiche. Anche Tony, che al falò ha ammesso tutti i suoi sbagli, sembra essere felice e aver accantonato la famosa “doppia vita” di cui parlava.