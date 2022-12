Luigi Strangis, Capodanno in musica/ Da Amici uno dei volti nuovi della musica italia

Luigi Strangis da Amici a Capodanno in musica, un anno da incorniciare ma quel “no” di Sanremo…

Luigi Strangis, classe 2001, è uno dei volti nuovi dell’attuale panorama musicale, per questo sarà bello vederlo a Capodanno in musica. L’artista è reduce dal talent di successo “Amici” di cui ha vinto l’ultima edizione. Senza adagiarsi sugli allori il giovane cantautore di Lamezia Terme ha sfornato un successo dopo l’altro, entrando nelle grazie delle nuove generazioni che lo acclamano come un idolo, amatissimo sui social e dal pubblico che lo segue in ogni tappa del suoi tour dal vivo. Dopo aver scalato le classifiche nei mesi scorsi con il singolo “Stai bene su tutto”, Strangis ha pubblicato da poco il suo nuovo album dal titolo “Voglio la Gonna”, oggetto di un fortunato tour fatto di date instore. Un viaggio che l’ha portato in lungo e in largo per lo Stivale, con tappe nelle principali città italiane dove il giovane singer ha potuto toccare con mano l’affetto del pubblico che lo segue. Il suo ultimo lavoro, che porta la firma dell’etichetta 21co, è distribuito da Artist First e rivela la personalità di questo artista di talento in grado di attrarre folte platee di seguaci ai suoi acclamatissimi concerti live.

Cesare San Mauro, il matrimonio Angela Melillo a Verissimo/ Chi è il nuovo marito

Non a caso tutti gli appuntamenti del suo tour hanno fatto registrare il “sold out”, a conferma che Strangis è uno dei fenomeni musicali del momento, soprattutto fra i giovani conquistati dal suo carisma e dalla sua trascinante personalità di singer e strumentista. In una recente intervista a Fanpage Luigi ha svelato aspetti inediti del suo disco che, a suo dire, vuole rompere gli steccati degli stereotipi. Non ha, inoltre, nascosto che fra le pieghe dei suoi brani si celano le sue “cicatrici” parlando del suo vissuto. Un album che amalgama l’anima pop emersa al talent da lui vinto a un temperamento punk e trasgressivo. Con questo lavoro Strangis mira a conquistare una fetta più larga di pubblico mostrandosi per quello che è, un giovane di successo che non ha smesso di essere sé stesso.

Gabriel Rennis ed Elisa Angius si sono lasciati/ "Ci sembrava giusto informarvi…"

A rovinare un anno in continua ascesa è arrivato la bocciatura da parte di Amadeus della sua canditatura a Sanremo 2023, passando così daa sicuro partecipante e “escluso di lusso”. Non riesce così a seguire le orme di Sangiovanni che riuscì a partecipare da vincitore fresco del titolo di Amici al Festival della musica italiana.

Luigi Strangis, un vero rubacuori: spesso al centro di gossip

Con quella faccia da rubacuori Luigi Strangis non può non far parlare di sé in materia di gossip. Già chiacchieratissimo per la storia nata in casetta con la ballerina sarda Carola Puddu, anche lei concorrente insieme all’artista ad Amici 21, oggi pare che il bel Luigi sia volato su altri lidi sentimentali. Le ultime news ce lo mostrano in compagnia di Cecilia Borghese, una bella ballerina che come lui fa parte della compagnia del Balletto di Roma. La carriera di Luigi Strangis è ancora corta partendo dalla sua partecipazione vittoriosa all’ultima edizione di “Amici”.

Antonino Spinalbanese, Oriana lo accusa: "Mi hai usata..."/"Svelo il segreto su Belen

Figlio del talent dei talent, Luigi si è tuttavia già ritagliato un posto al sole nel mondo della musica di casa nostra, riuscendo ad emergere per le sue doti istrioniche, oltre che canore, che lo fanno essere un vero animale da palcoscenico. Al suo attivo successi come “Tienimi stanotte” e “Stai bene su tutto”, grazie ai quali ha vinto il disco d’oro. Il suo ultimo album “Voglio la gonna” dà il nome anche al tour che il giovane cantautore sta portando in giro per la penisola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA