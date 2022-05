Luigi Strangis, con quanto ha vinto Amici 21?/ Il 76% dei voti, Michele fermo al 24%

Percentuali televoto Amici 21: con quanto ha vinto Luigi Strangis?

Alla vigilia della finale di Amici 21, il pronostico sul vincitore dava per certo il trionfo del 21enne calabrese Luigi Strangis, talentuoso cantante e polistrumentista. Al termine della lunga finalissima andata in scena ieri sera su Canale 5, ad avere la meglio è stato proprio Luigi, giunto alla sfida conclusiva con il ballerino Michele Esposito. In merito alle percentuali di televoto, Luigi Strangis ha letteralmente stracciato il compagno di avventura Michele ottenendo al televoto finale oltre il 76% delle preferenze (precisamente il 76,4%) e lasciandosi così a netta distanza il ballerino.

LDA, dedica al "fratellone"Luigi Strangis vincitore Amici 21/ "Sono tanto contento e goditi la vittoria"

La vittoria di Luigi ha permesso al giovane di alzare la coppa ma soprattutto di entrare in possesso del primo premio messo a disposizione dal talent show di Maria De Filippi e pari a 150 mila euro. Michele Esposito si è classificato secondo nella sfida finale di Amici 21 perdendo al televoto contro il cantante e fermandosi al 23,6% dei voti. A lui però è andato il primo premio di Categoria Danza del valore di 50 mila euro, oltre ad una clamorosa ed interessante proposta direttamente da uno dei suoi maggiori idoli, Roberto Bolle.

AMICI 21 PAGELLE E VINCITORE LUIGI STRANGIS/ Michele mai fuori posto, Alex avvolgente

Amici 21, nessuna speranza per Michele: Luigi vincitore col 76%

Luigi Strangis è riuscito sin da subito ad imporsi nella Scuola di Amici 21 grazie al suo innato talento per la musica. Un percorso di forte crescita umana ma soprattutto professionale che lo ha poi portato a farsi conoscere ed amare dal pubblico da casa, come dimostrano le percentuali di voto della finalissima di ieri sera. Una differenza netta, quella tra Luigi e Michele, ed una distanza difficilmente colmabile dal ballerino che a mani basse si è dovuto accontentare dell’inevitabile secondo posto.

Alla fine l’ultima parola è stata del pubblico da casa che senza mezzi termini ha espresso la propria preferenza nei confronti del giovane artista di Lamezia Terme, come dimostrato dalle percentuali di televoto ben superiori al 76%. Una differenza netta di oltre il 50% dei voti e senza alcuna possibilità per Michele di potergli stare col fiato sul collo, come evidenziato alla vigilia della finale anche dai sondaggi. Una finale che ha visto anche l’assegnazione di svariati altri premi come quello della Critica andato a Sissi, il Premio Tim da 30 mila euro andato a Serena, il Premio delle Radio andato ancora al vincitore Luigi, il Premio Oreo da 20 mila euro ad Alex ed il Premio Marlù di 7 mila euro assegnato ai finalisti.

Festa per Luigi Strangis dopo vittoria Amici 2022/ Folla in Calabria, lui brinda…

© RIPRODUZIONE RISERVATA