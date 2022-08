Luigi Strangis/ Dopo Amici a Sanremo? “Solo quando c’è la canzone giusta”

Luigi Strangis dopo Amici: “sono un po’ stanco, ma ogni cosa che mi succede mi ricarica”

Luigi Strangis torna sul palco del Cornetti Battiti Live dopo la vittoria nel talent Amici di Maria De Filippi. Un’esteta piena di impegni per il vincitore dell’ultima edizione del talent show musicale di successo di Canale 5 che, intervistato da Vanity Fair, ha rivelato: “sono un po’ stanco, ma ogni cosa che mi succede mi ricarica”. Una vita cresciuta con la musica come ha raccontato il giovane artista: “mio padre mi faceva ascoltare i riff di Eric Clapton e di John Mayer, i giri di basso del rock e del blues. Io andavo fuori di testa, e partivo subito a mimare il gesto delle mani che scivolano sulle corde. Da qualche parte a casa conservo ancora un paio di chitarre giocattolo, così piccole che sembrano degli ukulèle”.

Crescendo si è sempre più sentito un tutt’uno con la musica a tal punto da decider di voler partecipare ad un talent show, ma non uno dei tanti: “volevo solo quello di Maria, perché mi sembrava più famigliare. Ci ho visto lungo”. Parlando proprio dell’esperienza ad Amici ha detto: “Ci sono arrivato lì con i miei due pezzi. Io sono un tipo che osserva molto e vedevo che non buttava troppo bene. Ho preso la chitarra, ho suonato Riflessi, che tra l’altro è nell’ep”.

Luigi Strangis: “Amici? ho dovuto imparare a gestire le emozioni”

L’esperienza ad Amici di Maria De Filippi ha sicuramente segnato Luigi Strangis che, dalle pagine di Vanity Fair ha dichiarato: “nella scuola ho tirato fuori cose che non ho mai detto prima. Paradossalmente non poter sentire la mia famiglia mi ha aiutato: quella che all’inizio è stata la cosa più difficile da gestire ad Amici, l’isolamento, la lontananza, alla fine mi ha spinto a raccontare e a raccontarmi”. Proprio ad Amici ha raccontato anche della malattia di cui soffre: il diabete. Una patologia con cui convive dal 2016 e proprio per questo motivo ha detto: “ho dovuto imparare a gestire le emozioni, provarle influisce sul livello di zuccheri nel sangue”.

Il resto è storia: la vittoria ad Amici di Maria De Filippi e la vincita di 150 mila euro che sogna di spendere così “vorrei investirli in musica e, magari, in un bel viaggio per i miei genitori che mi hanno sempre spronato, sostenuto. Se lo meritano”. Infine per molti Luigi sarà trai big del prossimo Festival di Sanremo 2023 in compagnia dell’amico Alex Wyse, ma lui non si sbilancia “si va a Sanremo quando c’è la canzone giusta”.











