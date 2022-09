Luigi Strangis, l’album di debutto é oro/ Il nuovo record di Amici 21

Amici 21 di Maria De Filippi, Luigi Strangis é nuovo record

Può dirsi uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 21, e ora il vincitore del talent di Canale 5 in carica Luigi Strangis torna al centro dell’attenzione mediatica per un nuovo traguardo raggiunto in musica. Dopo aver soffiato la vittoria del talent al secondo classificato e vincitore nella categoria danza ad Amici 21, Michele Esposito, Luigi Strangis raggiunge il disco d’oro con il suo primo album pubblicato nell’industria musicale.

Con l’album di debutto, certificato oro da FIMI, il vincitore del montepremi finale e della sezione canto di Amici 21 raggiunge non solo una nuova certificazione di vendite ma al contempo anche un nuovo record importante. Il cantante e polistrumentista si conquista, infatti, il record per essere il primo tra i concorrenti in concorso ad Amici 21 di Maria De Filippi a raggiungere la certificazione di disco d’oro, in particolare tra i cantanti qualificatisi finalisti all’ultima edizione del talent, tra gli altri Albe, Alex e Sissi, e i mancati finalisti, tra cui in particolare LDA, recepient del record per il primo disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi record nella storia di Amici con un singolo, Quello che fa male.

Luigi record come LDA: Il team Rudy Zerbi di Amici é vincente

Con il nuovo record, quindi, il team capeggiato da Rudy Zerbi per il canto in coppia con Alessandra Celentano per il ballo ad Amici 21 conquista un nuovo ed importante riconoscimento, dopo quello storico conseguito dal figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA , che in queste ore torna al centro dell’attenzione mediatica per aver anticipato ai fan quello che sembra essere il primo teaser della sua nuova canzone in collaborazione con l’altro ex Amici 21, Albe. Ricordiamo che quest’ultimo, Albe, ha fatto parte del team avverso a quello capeggiato da Rudy Zerbi, capitanato da Anna Pettinelli, che ha spesso e volentieri contestato Luca D’Alessio etichettandolo come un “Gigi 3.0.”, “un 40enne nel corpo di un 20enne” e “banalotto” in riferimento alla somiglianza artistica tra il 19enne e il padre Gigi D’Alessio, alle peculiarità caratteriali, stilistiche e la forma mentis del giovane e la qualità dei testi e le composizioni musicali. Cosa ne penserà, quindi, la voce RDS di questa collab?

In fase di semifinali, al serale di Amici 21, inoltre, Luigi Strangis ha ricevuto un importante numero di consensi social duettando proprio con il compagno di squadra LDA sulle note di una cover di Elisa in Se piovesse il tuo nome, schierati contro il suo avversario Alex Wyse e Sissi. Nonostante la sconfitta subita in occasione della prova comparata – dettata dai voti dei 3 giudici adibiti alla fase serale del talent Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, a dispetto delle preferenze dei più dei telespettatori, che ad ipotetico televoto avrebbero preferito il duo maschile- Luigi Strangis e LDA hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere degli importanti risultati anche lontani dai riflettori di Amici di Maria Filippi.

E per chi si chiede a chi sia dedicato l’album di debutto di Luigi appena certificato oro, dal titolo Strangis, la risposta arriva direttamente dal cantante di Tienimi stanotte in un intervento concesso a Dimmi di te, web format condotto da Lorella Cuccarini: “A chi dedico il mio primo EP? Io lo dedico alla mia famiglia che c’è sempre stata, a me stesso e tutti quelli che hanno lavorato per me. Anzi, sai cosa? Io lo voglio dedicare a tutti!”.













