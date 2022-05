Sangiovanni e Giulia Stabile, altro che crisi/ Amore a gonfie vele tra sorrisi e…

Sangiovanni e Giulia Stabile, amore a gonfie vele

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono conosciuti nella scuola di Amici 20. Giorno dopo giorno, si sono innamorati e, nonostante i dubbi iniziali, hanno deciso di iniziare una storia d’amore che, oggi, a distanza di un anno, non solo continua, ma procede a gonfie vele. Da quando l’avventura nella scuola di Maria De Filippi è finita, il cantante e la ballerina hanno dovuto fare i conti con rumors e indiscrezioni varie che li vorrebbero in crisi. Crisi che, in realtà, non c’è e non c’è mai stata. Pur essendo giovanissimi, infatti, i due hanno deciso di vivere la storia lontano dalle lici dei riflettori e dei social.

SANGIOVANNI PRESENTA CADERE VOLARE A RADIO ITALIA LIVE/ "In una vita di alti e bassi"

Nessuna foto di coppia, nessuna storia in cui mostrano la loro quotidianità che stanno proteggendo da tutto e tutti se non in casi eccezionali come ha fatto Giulia pubblicando la foto di un tenero abbraccio con il fidanzato lo scorso 11 maggio. Vederli insieme è davvero difficile, ma il settimanale Chi è riuscito a pizzicarli durante una tranquilla serata tra amici.

Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ "Siamo due ragazzi normali, siamo umani"

Sangiovanni e Giulia Stabile: serata a Milano a bordo di un monopattino

Nel numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 25 maggio, Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati pizzicati in quel di Milano al termine di una serata tra amici. Sorridenti, solari e in sintonia, i due regalano sorrisi alle persone che li circondano prima di salire su un monopattino e andare via. Sempre più uniti, complici e affiatati, il cantante e la ballerina non solo stanno coltivando il loro amore, ma stanno raggiungendo anche importanti traguardi professionali.

Sangiovanni sta per partire con il suo tour e Giulia è reduce dal grande successo ottenuto come ballerina professionista di Amici 20. La partecipazione al talent show di Maria De Filippi, dunque, ha davvero cambiato la vita ad entrambi.

Amici 21 finale, Giulia Stabile punge Alex: "Oh, sorridi!"/ Il discorso è virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA