Luigi Strangis, malattia cantante Amici 21/ “Diabete? A volte rischio di svenire ma…”

LA MALATTIA DI LUIGI STRANGIS: IL RACCONTO AD AMICI

Luigi Strangis, tra i finalisti di oggi di Amici 21, nel corso della sua esperienza nel talent di Maria De Filippi ha parlato anche della sua malattia. Non lo ha fatto subito, anzi all’inizio si è subito notata la sua timidezza. Ma in occasione della sua prima assenza, nella puntata di febbraio, si fa strada per la prima volta questo tema. Dopo qualche settimana i genitori del cantante in un’intervista hanno rivelato che Luigi soffre di diabete dal 2016. La sua cura, invece, è stata raccontata in trasmissione: è costretto ad assumere insulina, tramite un dispositivo che la inietta automaticamente quando ne ha bisogno, e a non avere sbalzi di umore, perché possono incidere sulla glicemia.

“Per questo spesso devo stare in relax“, ha raccontato l’allievo di Amici 2022. La diagnosi non è stata facile: “Il medico non me lo diceva che era quello, diceva che era lo sviluppo“. Ma a 16 anni Luigi Strangis ha scoperto di avere il diabete e da allora deve tenere d’occhio ogni segnale del suo corpo, oltre che le emozioni, anche se non sempre funziona. Ma così riesce a condurre una vita normale e per questo il suo messaggio è molto importante.

LUIGI STRANGIS E IL DIABETE “HO PAURA CHE IL MEDICO…”

“Ho l’ansia di andare dal medico, ho paura che mi dicono delle cose… A volte so di essere a rischio svenimento“, ha raccontato Luigi Strangis a proposito della sua malattia. Quindi, ha imparato a conoscere il suo corpo per il diabete: ad esempio, quando è in ipoglicemia si rende conto da un leggero tremolio alle mani che qualcosa non va. Ma è molto più complicato riuscire a tenere a bada le emozioni. Ad esempio, quando deve affrontarne alcune negative, pensa che ci siano cose peggiori nella vita per non lasciarsi sopraffare da esse. Un escamotage che purtroppo non sempre funziona. Eppure, l’allievo di Amici 21 non ne fa un problema. “A me non pesa il diabete, devo controllarmi. A modo mio magari, ma cerco di stare sempre rilassato“. Infatti, la sua unica preoccupazione riguarda proprio il controllo delle emozioni. Ma è un esempio importante quello di Luigi Strangis, soprattutto per i giovani che seguono il talent di Maria De Filippi e hanno a che fare con la stessa malattia.

