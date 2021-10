Luigi Strangis confessione sulla malattia ad Amici 2021/ “Ho il diabete, lo stress..”

Luigi Stringis è uno degli allievi della scuola di Amici 2021 puniti con la sfida dopo la decisione della produzione di adottare provvedimenti disciplinari di fronte al mancato ordine in casetta. Luigi è finito in sfida insieme a Mattia, Christian e LDA dopo una votazione anonima dei compagni di scuola. Il giovane cantautore ha accettato con il sorriso la sfida dicendosi pronto ad affrontare lo sfidante e a dimostrare il proprio valore. Luigi, tuttavia, con il suo atteggiamento, pare non si stia impegnando molto nella preparazione della sfida.

Amici 2021/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Inder in bilico, sfida per lui?

Rudy Zerbi, infatti, ha scoperto dei suoi ritardi a scuola e durante la lezione con lui non ha nascosto la propria delusione. L’insegnante, infatti, ha spiegato a Luigi di apprezzare molto il suo talento, ma che sta mettendo a rischio la permanenza nella scuola con il suo atteggiamento. Zerbi, dopo aver dato il tempo a Luigi di spiegarsi, è rimasto spiazzato dalla sua confessione.

AMICI 21/ Anticipazioni registrazione 7 ottobre: Elisabetta in sfida, Inder a rischio

Luigi Strangis parla del diabete ad Amici 2021

Rudy Zerbi ha spiegato a Luigi di non gradire la leggerezza con cui affronta le cose. Il giovane cantautore ha così spiazzato l’insegnante con una confessione. “Per il problema che ho evito lo stress e prendo in questo modo le cose. Ho il diabete. Lo stress influisce sulla glicemia e su tutto. Quindi cerco sempre di lasciare andare”, ha detto l’allievo.

Zerbi ha compreso le parole di Luigi esortandolo, però, a non sprecare l’occasione che gli è stata offerta. “Visto che sei una persona che ha una sensibilità e un valore artistico cerca di non giocarti questa occasione”, ha detto Zerbi. “So che devo dare di più e non ho dato il massimo. Non me ne voglio andare”, ha concluso Luigi.

Carola, due di picche a Luigi ad Amici 2021/ "Ti voglio bene, ma..."





© RIPRODUZIONE RISERVATA