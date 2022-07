TIM SUMMER HITS 2022, ROMA/ Scaletta e diretta 7 luglio: Raf, Mika e Sangiovanni

TIM Summer Hits 2022, seconda puntata 7 luglio

Questa sera, giovedì 7 luglio 2022, alle 21.20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata del TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai 2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Settimana scorsa la prima puntata della kermesse canora è stata vista da un netto di 1.578.000 telespettatori, con share del 12,02%. “Grazie grazie grazie per averci seguito! Questa è stata solo la prima tappa, vi adoriamo, anzi vi amiamo!”, ha scritto Andrea Delogu su Instagram ringraziando il pubblico di Rai 2. Il secondo appuntamento del TIM Summer Hits sarà ancora ospitato in Piazza del Popolo a Roma. Anche questa sera non mancheranno le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo.

TIM Summer Hits 2022, la scaletta e i cantanti sul palco

Gli ospiti della seconda punta del TIM Summer Hits 2022, in ordine alfabetico, sono: Aiello, Alex (finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi), Alessandra Amoroso (che il prossimo 13 luglio debutterà sul palco dello stadio di San Siro a Milano con con il live ”Tutto accade a San Siro), Biagio Antonacci, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash e Annalisa con la loro hit “Tropicana”, Coez, Francesco Gabbani, Gaia, Rocco Hunt insieme a Elettra Lamborghini e Lola Indigo con il loro singolo “Caramello”, Lazza, Mika, Fabrizio Moro, Nek (conduttore del programma “Dalla strada al palco” su Rai 2), Raf, Francesco Renga, Sangiovanni, Tananai e Valentina Parisse. “La musica è l’anima della radio e la piazza è il luogo che ci consente di uscire dagli studi e di andare incontro agli ascoltatori”, ha detto Paola Marchesini della Rai, in conferenza stampa.

Come seguire TIM Summer Hits 2022

TIM Summer Hits 2022 sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9. L’hashtag ufficiale per commentare sui social la serata è #TIMSummerHits. Tutte le serate saranno raccontate sui social ufficiali di RaiPlay, Rai2, Radio2 e Radio Italia. Ricordiamo che le registrazioni sono state effettuate a Roma, in Piazza del Popolo il 23, 24 e 25 giugno, a Portopiccolo il 28 e il 29 giugno e a Rimini in Piazza Federico Fellini l’1 e il 2 luglio. TIM Summer Hits 2022 andrà in onda fino al 4 agosto, poi verrà proposta una puntata “best of”.

