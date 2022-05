Michele o Luigi, chi vince finale di Amici 21?/ Pro e contro: chi merita e perché

AMICI 2022, CHI VINCE TRA MICHELE E LUIGI?

Michele e Luigi si sfidano per la finalissima di Amici 21. Chi vince? A decidere chi sarà il vincitore di Amici 2022 sarà il pubblico, infatti Maria De Filippi ha aperto il televoto per lasciare la parola ai telespettatori. Ai due concorrenti invece ha mostrato la coppa prima della sfida finale, giusto per ingolosirli. Ma chi può vincere davvero questa ultima sfida di Amici 21 e perché? Il favorito è Luigi, anche se sono due allievi entrambi talentosi. Michele è destinato ad una grande carriera di ballerino, del resto Roberto Bolle non gli avrebbe proposto di partecipare all’OnDance di Milano se avesse pensato che non fosse all’altezza. Non è il solito ballerino di danza classica, ma si è messo in gioco ad Amici 2022, dimostrando di essere completo. Dunque, ha le carte in regola per regalare a questo talent il secondo ballerino vincitore di fila dopo Giulia.

LUIGI FAVORITO CONTRO MICHELE AD AMICI 21?

Ma dicevamo appunto che il favorito di Amici 21 è Luigi, per un motivo molto semplice: il suo talento ha potenza, arriva direttamente a chi lo ascolta. Il suo percorso merita la conclusione migliore, del resto è uno degli allievi più completi. Ha solo 20 anni ed è polistrumentista, ma è poliedrico non solo per quanto riguarda gli strumenti. Il suo destino sembra dunque ad Amici 2022 già scritto. Del resto, la sfida più ostica l’ha già superata, quella con Alex per il titolo nella categoria canto. Poteva essere già quella la finalissima di Amici 21, considerando il livello dei due cantanti. L’ha spuntata Luigi, che quindi ora sembra a tutti gli effetti ad un passo dal diventare vincitore di Amici 2022.

