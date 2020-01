Luigina Traverso/ Chi è la suora miracolata a Lourdes nel ’65 (Da noi a ruota libera)

Suor Luigina Traverso, ospite oggi Da noi a ruota libera, è la religiosa salesiana che all’età di 31 anni, nel corso di un pellegrinaggio a Lourdes con un gruppo dell’Oftal, ha ricevuto quello che a tutti gli effetti oggi è stato riconosciuto come un miracolo di Dio, avvenuto per intercessione della Beata Vergine Maria. È il 23 luglio 1965; suor Lucia Traverso, affetta da lombosciatica paralizzante in meningocele e senza alcuna speranza di guarigione, almeno dal punto di vista medico, è in viaggio in treno verso Lourdes in barella. “Pregavo tanto raccomandandomi al signore – ricorda la suora a Tv2000 – perché dicevo, ormai il mio primario mi ha detto ‘se c’è qualcuno che può farlo è qualcuno più in alto di noi che è lassù, perché noi – aggiunge Luigina Traverso – tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto”. La religiosa, infatti, nel corso degli anni si era sottoposta a diversi interventi curativi, che tuttavia non avevano sortito il risultato sperato.

LUIGINA TRAVERSO: “UNA COSA STRAORDINARIA”

Quando Luigina Traverso decide di recarsi a Lourdes non cammina da tempo. Classe 1934, originaria di Novi Ligure e completante immobile, la sua unica speranza è sperare in un miracolo, dal momento che il suo ultimo controllo medico, si legge su La Stampa, si è concluso con il seguente referto: “Paziente in condizioni generali sofferenti, pallida, ipotesa: cicatrice chirurgica fresca ed asciutta, dolente alla pressione. Segno di delitala positivo, rigidità e contrattura del tratto lombo-sacrale della colonna. Mobilità del piede ridotta per paresi dei muscoli tibiale anteriore, estensore dell’alluce, estensore comune delle dita. Ipoefficienza del tricipite surale e del tibiale posteriore. Peroni inerti, decubito prono obbligato”. Tuttavia, proprio in concomitanza del passaggio della Processione eucaristica, suor Luigina Traverso riferisce di avvertire qualcosa: “In quel momento – ricorda la religiosa a Tv 2000 – un calore, la barella che ballava, io che non sapevo più… Una cosa straordinaria – svela la Suora – che non si può spiegare bene, tanto che ho detto ma cosa capita? Non mi è mai capitata una cosa così”.

LUIGINA TRAVERSO: IL 68° MIRACOLO RICONOSCIUTO DALLA CHIESA

In seguito al passaggio del santissimo, suor Luigina Traverso riferisce immediatamente di avvertire il bisogno di alzarsi in piedi. Solo al ritorno in camera, e al cospetto del delegato vescovile Mons. Lorenzo Ferrarazzo, riesce a mettersi seduta sul suo letto; ma è quando il Monsignore la invita a ricevere la benedizione al suo cospetto che la religiosa, sorprendentemente, riesce ad alzarsi in piedi e inginocchiarsi di fronte a lui. Al ritorno dal pellegrinaggio viene giudicata totalmente guarita, così come si legge sul referto del dottor Claudio Rinaldi: “Buone condizioni generali, rachide in asse, indolente, cicatrice chirurgica indolente, assenza di contrattura muscolare e rigidità segmentaria. Arti inferiori completamente mobili con forza pari e simmetrica, anche i fini movimenti di estensione separata dell’alluce delle dita erano possibili. Lasègue negativo, riflessi patellari pronti, achilleo dx pronto, sx assente. Sensibilità normale”. Nel 2011 il Comitato Medico Internazionale di Lourdes ha accertato il miracolo di suor Luigina Traverso, il 68° in ordine cronologico riconosciuto dalla Chiesa e il settimo tra i pellegrini italiani.



