Luigino Miglioranzi, chi è concorrente The Voice Senior/ Dedica d’amore alla moglie morta, Gigi lo “rimanda”

Luigino Miglioranzi: l'arzillo ottantaduenne canta in memoria della moglie morte nella terza puntata

Luigino Miglioranzi porta una ventata di ricordi e amore a The Voice senior 2024. Canta il brano di Peppino Gagliardi “Che vuole questa musica stasera”, in ricordo dell’amata moglie scomparsa. “Abbiamo passato. insieme cinquant’anni. fino a tre anni fa”, racconta il concorrente ottantaduenne. “Sono stati cinquant’anni di una bellezza rara”, continua Luigino Miglioranzi in una chiacchierata con Antonella Clerici prima di salire sul palco.

La sua storia è ricca di emozioni, intrisa di ricordi che non si cancellano. “Ci siamo cantati le canzone d’amore guardandoci negli occhi e non riuscirò mai più a cantarle con un’altra donna, perché lei era mia moglie”, ricorda emozionato Luigino.

Luigino Miglioranzi, l’emozione lo tradisce ma ottiene la “seconda chance” a The Voice Senior 2024: tornerà ad esibirsi?

L’ottantaduenne sale sul palco di The Voice Senior 2024 in preda alle emozioni, che forse lo tradiscono. Il pubblico però reagisce alla grande, mentre tra i coach c’è un po’ di freddezza. “Mi metto in gioco a 82 anni e sono pronto”, dice lui. “Sono costretto ad andare avanti con la musica perché mia moglie non c’è più e in ciò che canto stasera ci sono delle parole per mia moglie”, ribadisce. Alla fine non si gira nessuna, ma quando i coach scoprono la sua storia dalle mille emozioni, ottiene una seconda chance. Significa che potrà esibirsi di nuovo, nel corso delle prossime puntate, e ritentare.

