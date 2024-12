Endless Love anticipazioni turche sul finale stagione: che fine fa Zeynep?

Manca poco al gran finale di stagione di Endless Love e cresce la curiosità nel sapere che cosa succederà ai vari protagonisti e che fine faranno. Un colpo di scena positivo riguarderà la più piccola dei fratello Soydere, dopo aver speso una vita dietro ad Emir Zeynep aprirà gli occhi dimenticherà per sempre Emir e sarà felice al fianco di un altro uomo. Andando con ordine da Endless Love anticipazioni turche si scopre che Emir e Zeynep si sposeranno. Tuttavia a poco a poco i sentimenti della giovane verso l’uomo inizieranno a cambiare.

Zeynep si renderà conto della malvagità del marito. Gli eventi prenderanno una piega diversa quando nel giorno del matrimonio di Nihan e Kemal, Emir tenterà di ucciderlo ed a questo punto che la giovane andrà contro suo marito per salvare il fratello. E proprio durante la fuga Zeynep finirà vittima di un gravissimo incidente e perderà il bambino. La morte del figlio che aspetta, che avrebbe dovuto chiamarsi Poyraz farà sprofondare entrambi nello sconforto, per Emir la colpa sarà di Kemal mentre Zeynep della tragedia incolperà Emir e non vorrà più avere nulla a che a fare con lui. Zeynep ed Emir si lasceranno.

Anticipazioni Endless Love, Zeynep sposa Hakan ed i due aspetteranno un bambino

Mentre per altri personaggi il destino tragico sempre segnato (qui come finisce la dizi turca per Nihan e Kemal) per Zeynep ci sarà il lieto fine. Da Endless Love anticipazioni turche si scopre che nell’ultima puntata ci sarà un balzo temporale di alcuni anni che mostrerà come Zeynep dimenticherà Emir e si rifarà una nuova vita, sposerà Hakan. L’uomo è da sempre innamorato di lei ma è stato costretto ad abbandonarla all’altare perché sotto minaccia di Emir. Il matrimonio di Hakan e Zeynep segnerà l’inizio di una nuova vita per entrambi in cui ci sarà anche l’arrivo di un figlio. Insomma per fortuna dopo molto tempo la Soydere capirà di essere stata soltanto una pedina nelle mani di Emir e che tra lei e Kozcuoğlu c’era un rapporto malato.