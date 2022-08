Luis Alberto al Siviglia?/ Calciomercato, lo spagnolo è vicino all’addio alla Lazio

Calciomercato news, passi avanti per il passaggio di Luis Alberto al Siviglia

Il calciomercato estivo sta portando diversi nuovi elementi nell’organico della Lazio che però potrebbe presto perdere un giocatore fondamentale negli ultimi anni se verrà confermata l’indiscrezione riguardante il passaggio di Luis Alberto al Siviglia. Sotto contratto fino a giugno del 2025, lo spagnolo classe 1992 sembrava vicino all’addio anche la scorsa estate, quando era arrivato con qualche giorno di ritardo al ritiro precampionato lasciando perplesso il nuovo tecnico Maurizio Sarri.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Dragowski libera Provedel in porta, Acerbi vicino all'Inter

La volontà del ventinovenne ex Liverpool è però rimasta sempre quella, in caso di partenza da Formello, di tornare a vestire la maglia del Siviglia, società in cui ha militato sin dal settore giovanile tra il 2004 ed il 2012, riuscendo pure ad esordire nel calcio professionistico e quindi nella Liga con i biancorossi. Nel frattempo i dirigenti laziali avrebbero già individuato il sostituto dello spagnolo, ovvero Ilic dell’Hellas Verona. Come spiegato dal Corriere dello Sport, il patron Lotito avrebbe preso contatto con il numero uno dei gialloblu Setti per completare questo affare.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Distanza per Raspadori, Navas più semplice di Kepa

Calciomercato news, Luis Alberto al Siviglia come spiegato da mister Sarri

Le chances di rivedere Luis Alberto al Siviglia in questo agosto di calciomercato estivo sembrano dunque molto buone. La Lazio vorrebbe all’incirca 22 milioni di euro per lo spagnolo mentre i biancorossi non starebbero andando oltre i 15 milioni ma, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, l’intesa potrebbe essere raggiunta con un prestito oneroso da 5 milioni di euro più obbligo di riscatto.

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, anche il tecnico Sarri aveva parlato di Luis Alberto spiegando: “Luis Alberto per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Non so dirti se l’avrò ancora a inizio settembre. Ragazzo intelligente, gran bel giocatore e carattere, se vuoi, particolare.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Muriel come vice Vlahovic, Sampdoria su Rugani

© RIPRODUZIONE RISERVATA