LUIS ALBERTO E IL BACIO SFIORATO CON CIRO IMMOBILE/ Jessica Melena non sarà gelosa…

La gioia del gol del 2 a 1 in Lazio-Spezia e un bacio solo sfiorato tra Luis Alberto e Ciro Immobile. Dopo 18 minuti di gioco è l’attaccante della Nazionale a portare in vantaggio gli uomini di Maurizio Sarri. A servirgli il pallone giusto da scaraventare in rete è proprio Luis Alberto. Il premio per aver capitalizzato l’azione in gol? Un bacio, appunto. Questione di pochi secondi, o centimetri, scegliete voi: perché i due si guardano, si sorridono forti di un legame cementato durante l’ormai lunga militanza con la maglia biancoceleste e poi è il centrocampista iberico ad avvicinare le labbra verso il compagno di squadra. Per la cronaca: il bacio è finito sulla guancia di Ciro, ma su una cosa siamo pronti a mettere la firma, la moglie Jessica Melena avrebbe certamente perdonato al marito questo eventuale, innocente, tradimento.

LUIS ALBERTO E IL BACIO SFIORATO CON CIRO IMMOBILE

Un feeling indiscutibile quello tra Luis Alberto e Ciro Immobile, ormai uomini simboli della Lazio di questi anni. Il calciatore spagnolo con i suoi assist, l’azzurro con i suoi gol: entrambi sono delle colonne insostituibili della formazione biancoceleste. Si spiega ance così il fatto che il presidente Lotito abbia rispedito al mittente le richieste arrivate durante questa sessione di calciomercato per i suoi calciatori. Decisiva la volontà della società di non privare Maurizio Sarri di due giocatori chiave per il suo sistema di gioco. Oggi, in campo all’Olimpico, la conferma che la scelta di rinunciare a tanti soldi per continuare ad averli in squadra, è stata azzeccata. E poi i due si voglione bene, quel bacio sfiorato ne è l’ennesima dimostrazione.

