DIRETTA/ Lazio Spezia video streaming DAZN: l’arbitro è Federico Dionisi (Serie A)

DIRETTA LAZIO SPEZIA: L’ARBITRO

Questa sera la sfida Lazio Spezia sarà diretta dall’arbitro Federico Dionisi, designato per la seconda giornata di Serie A allo stadio Olimpico della capitale. Al fianco del fischietto della sezione Aia di L’Aquila, completeranno la squadra arbitrale per Lazio Spezia i due guardalinee Cecconi e Berti, il quarto uomo Paterna, l’addetto Var Aureliano e l’assistente Avar Liberti. Adesso però torniamo a parlare del primo arbitro e lo presentiamo più nel dettaglio.

Il signor Federico Dionisi è un nome emergente fra gli arbitri italiani, essendo nato a L’Aquila il 3 marzo 1988 ed avendo debuttato solo nel 2019 ai massimi livelli. In Serie A si contano solo sei precedenti presenze per Federico Dionisi, il quale nel corso di questi incontri ha finora comminato 24 cartellini gialli, assegnato due calci di rigore e nessuna espulsione, mentre in Serie B su 36 presenze assommano a dieci sia le espulsioni sia i calci di rigore per Federico Dionisi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LAZIO SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Possiamo adesso ricordare che la diretta tv di Lazio Spezia sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN.

LAZIO SPEZIA: GOLEADA DI SARRI?

Lazio Spezia, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale alle ore 18.30 di questa sera, sabato 28 agosto 2021, si gioca per la seconda giornata del campionato di Serie A e naturalmente la diretta di Lazio Spezia vede sotto i riflettori soprattutto i padroni di casa biancocelesti allenati da Maurizio Sarri, che arrivano dalla vittoria in rimonta ad Empoli nella scorsa settimana e cercano il bis in una partita che sulla carta dovrebbe essere di nuovo favorevole per la Lazio del tecnico toscano. Capitolini logicamente favoriti in casa contro lo Spezia di Thiago Motta, anche se i liguri hanno cominciato il loro cammino con un buon pareggio sul campo del Cagliari nella prima giornata.

Lo Spezia cercherà dunque un risultato di prestigio che avrebbe grande valore anche dal punto di vista psicologico, ma di certo è la Lazio chiamata a vincere: che cosa succederà in campo allo stadio Olimpico questa sera in Lazio Spezia?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SPEZIA

Andiamo adesso a dire qualcosa in più circa le probabili formazioni di Lazio Spezia. Per i biancocelesti di Maurizio Sarri ci aspettiamo il modulo 4-3-3 con Reina in porta e davanti a lui la difesa a quattro, novità con il nuovo allenatore che schiererà da destra a sinistra Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi ed Hysaj; centrocampo di lusso con Milinkovic Savic, Leiva e Luis Alberto, anche se c’è la possibile alternativa Akpa Akpro; infine in attacco dovremmo vedere Pedro a destra e Felipe Anderson a sinistra, ali in appoggio al centravanti che naturalmente è Immobile. La risposta dello Spezia di Thiago Motta dovrebbe essere un 3-4-3 almeno sulla carta assai offensivo: Zoet in porta e davanti a lui i tre difensori Hristov, Erlic e Nikolaou; a centrocampo invece il quartetto potrebbe vedere titolari da destra a sinistra Amian, Maggiore, Bastoni e Ferrer, con Sher possibile alternativa che farebbe passare Bastoni in fascia; infine in attacco Colley è favorito su Mraz per giocare al centro del tridente completato da Verde a destra e Gyasi a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Lazio Spezia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono certamente favoriti i padroni di casa, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 1,35, mentre poi si sale fino a quota 5,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 8,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria esterna dello Spezia.



