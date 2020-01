Luis Alberto Spinetta “el Flaco”/ L’Argentina ha il suo alchimista di rock filosofico

Luis Alberto Spinetta conosciuto anche come “el Flaco” è stato uno dei padri del rock and roll in Argentino. A 70 anni dalla sua nascita, il nome di Luis è ancora oggi uno degli artisti argentini di maggior successo. Una carriera straordinaria quella de “el Flaco” (ossia “il secco”) che sin dall’età di 17 anni si è dedicato alla musica creando con alcuni compagnia di scuola una delle band destinate a cambiare per sempre la musica rock. Prima di loro però Luis Alberto Spinetta ha suonato anche nella band dei Pescado Rabioso con cui ha registrato il disco “Artaud”. Luis Alberto Spinetta sin da piccolo è cresciuto a stretto contatto con la musica: il padre, infatti, era un cantante di tango e questo gli ha permesso di conoscere sin da bambino il mondo delle sette note. Non solo, gli zii lavoravano presso la Columbia e questo ha permesso al giovane Luis di accedere con molta facilità agli archivi musicali conoscendo così da vicino la musica a 360°. Fulcro della scena rock argentina, Luis Alberto Spinetta, pur non essendone il fondatore, fu il primo musicista a pensare al rock come a una forma d’arte capace di incorporare elementi culturali di alto profilo in una componente popolare. Luis Alberto Spinetta ha infatti costruito un proprio mondo in cui le contaminazioni sonore – dall’hard-rock al tango, e molte altre – sono andate di pari passo a quelle letterarie, unendo cambi di accordi e ritmi a costruzioni poetiche e filosofiche. Luis Alberto Spinetta era peraltro un cantante del popolo: non faceva sue quelle suggestioni per soggiogare gli ascoltatori con la propria cultura, ma partoriva riflessioni sull’esistenza e sulla condizione umana che potessero comunicare con tutti.

Luis Alberto Spinetta e gli Almendra

La svolta arriva con la musica folk locale e con lo studio della chitarra a cui si dedica verso i dodici e tredici anni. Nel 1965 comincia a suonare con l’amico di scuola Emilio Del Guercio alcune hit dei Beatles, ma ben presto decide di scrivere canzoni di suoi pugno fondando anche la band degli Almendra. La band degli Almendra era così composta: Luis Alberto Spinetta voce e chitarra, Emilio Del Guercio al basso, Edelmiro Molinari alla chitarra e Rodolfo García alla batteria. Nel 1969 la band public il primo album di debutto dal titolo “Almendra”, un disco che cambia non solo la vita della band, ma anche dell’intera musica argentina. L’album, infatti, è il primo disco rock argentino, una vera e propria svolta per il paese di lingua spagnola generalmente abituato ad ascoltare musica diversa. Con Almendra, Luis Alberto Spinetta dimostra come la musica rock possa essere bella e comprensibile anche se cantata in castigliano dando così vita al rock nacional. Nel 2012 l’artista argentino muore prematuramente a Buenos Aires a soli 62 anni, ma nonostante tutto la sua musica ancora oggi continua a farsi amare ed ascoltare non solo in Argentina e nel resto del mondo. Lo scorso anno, infatti, un ingegnere informatico ha creato un programma di intelligenza artificiale per creare delle canzoni proprio legate allo stile dell’artista argentino.

