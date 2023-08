LUIS ENRIQUE, ADDIO AL PSG?/ Clamorose voci di dimissioni dalla Francia (4 agosto 2023)

Un’ombra di incertezza si è abbattuta sul Paris Saint-Germain con il possibile addio del neo allenatore Luis Enrique, a meno di un mese dalla sua presentazione. Sebbene la notizia sia ancora da confermare, l’eventuale abbandono dell’allenatore spagnolo getterebbe un’ulteriore grana sulla già complicata situazione del club parigino, che si trova già alle prese con la delicata questione riguardante Kylian Mbappé.

Secondo l’edizione online del quotidiano Marca, Luis Enrique starebbe meditando l’addio per diverse ragioni. Innanzitutto, ci sarebbe l’incertezza riguardante la situazione di Mbappé, che è stato escluso dalla tournée in Giappone. Il talentuoso attaccante è in scadenza di contratto il prossimo giugno, e il PSG non ha alcuna intenzione di perderlo a parametro zero. Inoltre, il club parigino non vuole vederlo andare al Real Madrid, diretto concorrente di Florentino Perez, senza ottenere alcun compenso. Di fronte a questa eventualità, il PSG preferisce mettere sul mercato subito la sua stella, piuttosto che rischiare di perderlo a fine stagione.

LUIS ENRIQUE E IL PSG, ROTTURA DOPO UN SOLO MESE?

Tuttavia, le incertezze legate a Mbappé non sarebbero l’unica ragione del possibile ripensamento di Luis Enrique. Il suo secondo, Rafel Pol, potrebbe lasciare lo staff del PSG a causa di motivi personali, mentre il direttore sportivo Luis Campos, che ha giocato un ruolo chiave nella scelta dell’allenatore spagnolo, potrebbe abbandonare il club francese, secondo quanto riportato da Le Parisien. La possibile partenza di questi importanti membri dello staff tecnico potrebbe spingere Luis Enrique a rivedere la sua decisione e a lasciare il club parigino prima ancora di iniziare ufficialmente la sua avventura.

La situazione è delicata e il PSG si troverebbe così nuovamente alle prese con una ricerca per la panchina. Dopo aver annunciato con entusiasmo l’arrivo di Luis Enrique, il club dovrà ora fare i conti con la possibilità di dover cambiare nuovamente guida tecnica. Un’eventualità che getta un’ombra di incertezza sul futuro del PSG, a pochi giorni dall’inizio della Ligue 1, dove il club parigino dovrà scendere in campo per la prima giornata e rischia seriamente di farlo senza allenatore, oltre che senza il suo gioiello Mbappé.











