Luis Enrique contro Marco Verratti: “Con me ne non giocherai mai”/ Cosa c’è dietro l’esclusione dal PSG

Per Luis Enrique, nella sua squadra, non c’è spazio per Marco Verratti. L’allenatore è stato chiarissimo con lui: non rientra nei piani tecnici. Dunque, stando a quanto riferisce il noto quotidiano Le Parisien, per l’ex Pescara non c’è posto al PSG. “Con me non giocherai mai“, gli avrebbe detto il mister dei parigini, in un incontro di inizio agosto, in presenza anche del d.s. Luis Campos, condannandolo ad una non convocazione che fa rumore. Marco Verratti ad ogni modo starebbe meditando l’addio già dallo scorso maggio e ora non gli resta che valutare la migliore prospettiva, mentre si allena coi compagni di squadra.

Dunque il centrocampista è finito ai margini del PSG ma non è mai stato messo fuori rosa. In campionato, inoltre, non è nemmeno stato convocato, questo probabilmente per non correre rischi inutili dato che l’azzurro ha molto mercato. Tra le possibilità future c’è quella saudita dell’Al Hilal, oltre a vari club europei, che hanno sondato il terreno al momento però avanzare proposte concrete al Psg.

Verratti fuori dai piani tecnici del PSG, quale futuro per il centrocampista?

L’Al Hilal, di certo, si è fatto avanti già la scorsa primavera con la proposta di triplicargli l’ingaggio. Una trattativa che lo ingolosirebbe ma che si è arenata per via dell’offerta al Psg ritenuta insufficiente. Così si è inserito l’Al Ahli, squadra che sarebbe disposta a fare carte false per averlo, ma anche in questo caso siamo ancora lontani da una chiusura.

Così Marco Verratti continua ad allenarsi assieme ai compagni di squadra con massima serietà, dote che Luis Enrique gli riconosce appieno, come testimoniano le sue parole durante una conferenza stampa. “Gli dò un dieci su dieci per come si comporta in allenamento”, ha detto il tecnico, pur senza smentire la sua presa di posizione nei suoi confronti. Quale futuro per Verratti?

