Luis Sal nuovo concorrente del Grande Fratello 2023?/ L’indiscrezione: “Avrebbe risposto…”

Luis Sal, il retroscena sulla partecipazione al Grande Fratello 2023

A poco più di un mese dallo start del Grande Fratello 2023, il cast dei concorrenti continua ad essere oggetto di curiosità. Il tema del momento non sono però le dinamiche osservate in queste prime settimane, bensì i nuovi ingressi. Solo qualche puntata fa il reality condotto da Alfonso Signorini è stato rinvigorito da 3 nuovi volti: Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti. Stando a quanto riporta Novella2000, potrebbero non finire qui i nuovi innesti; nelle ultime ore è infatti spuntato il rumor del possibile ingresso di Luis Sal come nuovo concorrente.

A lanciare l’indiscrezione di Luis Sal come nuovo concorrente del Grande Fratello 2023 – come riporta il portale – sarebbe stato Mondo TV 24. Il noto youtuber, fino a qualche mese fa, era impegnato alla conduzione di Muschio Selvaggio in collaborazione con Fedez. Con il rapper è stato però protagonista di uno scontro al vetriolo che ha portato sia alla fine della collaborazione professionale, sia alla conclusione del loro rapporto di amicizia. Certamente il suo eventuale ingresso nel reality susciterebbe una curiosità estrema rispetto dato l’ampio seguito del giovane.

Luis Sal avrebbe rifiutato la proposta di entrare come nuovo concorrente al Grande Fratello 2023

Come riporta Novella2000, il possibile ingresso di Luis Sal al Grande Fratello 2023 attualmente sarebbe utopia. Non sussistono certezze o testimonianze ulteriori sui reali contatti tra lo youtuber e gli autori del reality; tra l’altro, secondo i rumor il giovane avrebbe comunque risposto picche, rifiutando dunque tale opportunità. Dunque, a prescindere dalla veridicità delle voci, è difficile credere che Luis Sal possa realmente varcare la soglia della porta rossa nelle prossime settimane.

L’indiscrezione su Luis Sal come nuovo concorrente del Grande Fratello 2023 aveva chiaramente alimentato la curiosità degli appassionati. Un suo eventuale ingresso avrebbe potuto portare ad un nuovo capitolo degli scontri con Fedez; difficile credere che non sarebbe stato incalzato da Alfonso Signorini sul tema. Lo youtuber non ha ancora confermato o smentito i rumor; se il suo rifiuto dovesse venir confermato, la speranza di una parte degli appassionati è che possa cambiare idea.











