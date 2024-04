Perché Fedez e Luis Sal hanno litigato?/ Da Muschio Selvaggio allo scambio di accuse a distanza

Fedez e Luis Sal, quali sono i motivi della fine della loro amicizia

La fine dell’amicizia tra Fedez e Luis Sal ha fatto discutere non poco lo scorso anno. Colleghi, amici, i due erano inseparabili, tanto che trascorrevano spesso anche le vacanze insieme con la famiglia del rapper; poi, d’improvviso, Luis Sal è scomparso dalla vita e dai social di Fedez, portando i follower a chiedersene il motivo. E non solo: Luis Sal è scomparso anche da Muschio Selvaggio, il podcast che conduceva proprio insieme all’amico Fedez.

E mentre tanti si chiedevano se i due avessero litigato, Luis Sal è riapparso con un video su Youtube, nel quale ha spiegato la sua versione dei fatti. A creare la frattura tra i due è stato proprio il podcast Muschio Selvaggio. Stando a quanto rivelato da Sal, il programma avrebbe preso una piega sempre più incentrata su Fedez. Il cantante tendeva, insomma, a monopolizzare l’attenzione, spesso interrompendo gli ospiti per parlare si se o delle sue esperienze.

Fedez e Luis Sal, lo scambio di accuse a distanza

Luis Sal avrebbe dunque avanzato delle proposte a Fedez per cambiare il podcast da lui non accolte. Da qui la rottura e la decisione di Sal di abbandonare il progetto. Una scelta alla quale è poi seguita la replica del rapper in un altro video. “Siamo persone adulte: quando si ha una società non si può andare via sbattendo la porta. – ha detto Fedez dopo la visione del video-accusa dell’amico – Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me e come te. Hai smesso di pagare gli affitti. Hai lasciato dei debiti nei miei confronti. E nonostante questo continui a guadagnare soldi con le visualizzazioni senza fare nulla”. Fedez avrebbe infine accusato Luis Sal di avergli chiesto 600 mila euro per rilevare la sua parte della società che avevano appena creato. La situazione è poi andata per vie legali.











