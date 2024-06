Luis Sal vince contro Fedez e ottiene il 100% delle quote di Muschio Selvaggio/ La reazione del rapper

Luis Sal vince la battaglia legale contro Fedez per il controllo di Muschio Selvaggio

Luis Sal ha vinto la battaglia legale per il controllo di Muschio Selvaggio. È ufficialmente suo il 100% delle quote dalla società, secondo la decisione riservata arrivata il 28 maggio, e resa nota solo oggi con un comunicato, dal Tribunale di Milano. È stato dunque rigettato il reclamo presentato dalla società di Fedez, la Doom, nei confronti di quella dello youtuber bolognese. Il rapper ha dunque dovuto cedere.

Poche ore dopo l’annuncio dell’esito della battaglia legale tra i due ex amici per Muschio Selvaggio è arrivata anche la reazione di Fedez con un lungo post pubblicato su Instagram, nel quale rende chiara la sua posizione a riguardo. “Nelle scorse settimane, insieme a Mr Marra, abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio. – ha esordito il rapper – Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livelli di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione.”

La reazione di Fedez dopo la decisione per Muschio Selvaggio

Fedez ha così annunciato l’addio: “Per questo motivo, e altri, è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio.” Il celebre rapper, che negli ultimi giorni è nel mirino del gossip per la sua separazione con Chiara Ferragni, ha concluso con una serie di ringraziamenti: “Ringraziamo tutta la community, collaboratori e ospiti che in questi mesi hanno contribuito a portare dei contenuti che ci hanno dato modo di continuare con entusiasmo nonostante un mare di difficoltà a cui abbiamo cercato di non dare peso fino all’ultimo. E’ stato un fantastico viaggio durato 4 anni, grazie di tutto.”











