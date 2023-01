Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, matrimonio a Uomini e Donne/ Dopo il tumore…

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta tornano a Uomini e Donne dopo il matrimonio

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta sono tornati nello studio di Uomini e Donne per raccontare il giorno del matrimonio. Dopo essersi conosciuti e innamorati nel programma di Maria De Filippi, dopo aver annunciato il matrimonio ed essere stati costretti ad aspettare per la lotta contro la malattia dell’ex dama, la coppia ha finalmente pronunciato il fatidico sì. Emozionati e felici, Luisa e Salvio si sono accomodati al centro dello studio condividendo la loro felicità con le persone che hanno visto nascere il loro amore. “Hai messo su qualche kg”, nota subito Maria De Filippi parlando con Salvio.

“Dopo due anni difficili finalmente ce l’abbiamo fatta” – dice Luisa riferendosi alla lotta contro il tumore al seno. “Volevo ringraziarvi perchè nel mio momento di difficoltà mi siste stati tutti vicini“, dice ancora l’ex dama.

Luisa Anna Monti: l’augurio a Gemma Galgani

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, dopo aver rivisto le immagini del loro matrimonio a cui hanno partecipato amici e parenti, raccontano di aver vissuto un momento davvero splendido. “E’ stata una giornata meravigliosa in cui c’era anche il sole”, spiega l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Luisa, poi, fa un augurio importante alle altre dame: “Auguro a Gemma che avevo invitato al matrimonio, un amore come il nostro e lo auguro anche a Roberta”, conclude Luisa che, con Salvio, sceglie di restare in studio per tutta la puntata.

