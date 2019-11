Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta/ Uomini e Donne: “ci compensiamo, siamo felici”

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta si sono conosciuti nella scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne e, dopo un inizio turbolento, hanno avuto il lieto fine ed oggi sono felici e innamorati. Nella nuova puntata del dating show di canale 5, la coppia torna al centro dello studio per raccontare la vita insieme. Nessuna crisi tra Luisa e Salvio i quali, lontani dalle telecamere, sono riusciti a trovare un equilibrio ed oggi sono sempre più uniti e innamorati. Tra l’ex dama e l’ex cavaliere, infatti, tutto procede a gonfie vele e, per la compagna, Salvio spende delle parole ricche d’amore. “Sono felice, non chiedo di meglio”, afferma Salvio. “Ci compensiamo a vicenda”, aggiunge Luisa che, accanto al compagno, ha trovato la serenità che cercava. Un amore che diventa sempre più importante, dunque, quello che unisce Luisa e Salvio che dimostrano come, nel parterre del trono over, l’amore possa nascere davvero.

LUISA ANNA MONTI E SALVIO CALABRETTA A UOMINI E DONNE: “CI SIAMO REGALATI DEGLI ANELLI”

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta si godono la quotidianità e, per il momento, il matrimonio non è nell’aria. Ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, però, in un’intervista dello scorso giugno, avevano svelato di essersi già regalati gli anelli. “Ci siamo regalati anche degli anelli (ride, ndr). Io gli ho regalato un anello in argento con una pietra d’onice e lui una settimana dopo mi ha portato un anellino carinissimo con un fiorellino di Swaroski. Ovviamente non sono anelli di fidanzamento, ma questo scambio per noi ha comunque un significato importante“, aveva raccontato Luisa. “Ho accanto una persona meravigliosa. Sono contento che Luisa sia riuscita a “prendermi”, ma d’altronde lei è una donna che non si arrende mai: arriva sempre a ottenere quello che vuole. Luisa è una donna molto particolare, non avevo mai incontrato una persona così, e mi sta prendendo tantissimo”, aveva invece dichiarato Salvio. A distanza di mese, tra i due, procede davvero tutto a gonfie vele.

