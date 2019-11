Uomini e Donne/ Anticipazioni 6 novembre: nuovo amore per Gemma? (Trono Over)

Mercoledì particolarmente acceso quello di Uomini e Donne. Torna l’appuntamento con il trono Over oggi 6 novembre 2019 e lo fa con grandi novità in studio. Ieri abbiamo assistito al ritorno di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che la scorsa settimana avevano lasciato lo studio per provare a riavviare la loro storia d’amore. La storia prosegue ma continua a manifestare intoppi: dopo la mancanza di passione palesata da Ida in studio, nella puntata di oggi la dama torna a manifestare alcuni difetti del carattere di lui che purtroppo si ripresentano e minano la serenità del loro rapporto. Ida e Riccardo non saranno gli unici protagonisti della nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne, perché al centro dello studio torna anche Anna Tedesco.

Uomini e Donne, per Gemma Galgani arriva Juan Luis!

La bionda dama di Uomini e Donne continua ad affascinare il parterre maschile. Oggi Maria De Filippi le presenta un nuovo cavaliere che sembra piacerle. Anna ammette di volerlo conoscere, il tutto mentre Gemma Galgani solleva una nuova polemica indirizzata propria alla ormai da tempo rivale (come dimenticare le liti per Giorgio Manetti!). Ed è proprio la Galgani la successiva protagonista di questa nuova puntata del trono Over. La dama siede al centro dello studio perché c’è per lei un nuovo pretendente. Lui si chiama Juan Luis, ha 57 anni ed è un uomo molto affascinante. Gemma lo nota subito e ne rimane estasiata. In studio lo notano tutti, Tina Cipollari in primis, che propone ai due di sottoporsi all’ormai ben noto gioco dell’uva. Juan accetterà?

Uomini e Donne, anticipazioni: torna Luisa Anna Monti!

Gemma Galgani si dice dunque felice di conoscere Juan Luis e si concede un lungo ballo con lui. La nuova puntata di Uomini e Donne prosegue con un gradito ritorno in studio. Si tratta di una coppia che ha lasciato il programma insieme la scorsa edizione e oggi torna per raccontare al pubblico com’è andata: stiamo parlando di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. Nello studio di Canale 5 i due raccontano di essere ancora insieme oltre che molto innamorati: “Ho trovato la mia serenità” ammette, felice, l’ex dama del trono Over di Uomini e Donne. Insomma, sarà una puntata davvero ricca di emozioni!



