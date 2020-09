Luisa Corna/ Il matrimonio con Stefano Giovino: “Dopo anni sola…”

Sono trascorsi un po’ di anni da quando Luisa Corna ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione. Oggi è infatti raro vederla nel piccolo schermo, se non in qualche gradita intervista. Dopo Vieni da Me di Caterina Balivo e alcune ospitate a Io e Te, Luisa Corna torna infatti in Tv ospite di Anna Falchi e Beppe Convertini a C’è tempo per.., su Rai 1. E probabilmente le decisioni prese in campo lavorativo saranno da lei analizzate nel corso della chiacchierata con i due conduttori. Il fatto che si sia allontanata dal mondo televisivo non vuol dire, però, che abbia abbandonato il mondo dello spettacolo e, soprattutto, della musica. Di recente la Corna è infatti tornata sul palco in occasione di una serata dedicata a Mia Martini, tenutasi a Barletta l’11 settembre, alla quale hanno partecipato artisti come Ivana Spagna.

Luisa Corna e la storia d’amore con Stefano Giovino

Facendo un salto alla vita privata di Luisa Corna, la cantante e modella è legata a Stefano Giovino, un ufficiale dell’Arma dei carabinieri più giovane di lei di 15 anni. I due si sono conosciuti ad una manifestazione ed è stato amore a prima vista.. “Erano tanti anni che stavo da sola. Poi ho incontrato lui a Palazzolo. Ed è stato come un colpo di fulmine, che il mio angelo custode ha voluto donarmi. Lui è una persona molto integra, forte, un uomo intelligente e che mi sa capire. Lui è già papà di due bimbi fantastici con cui ho uno splendido rapporto. Stiamo insieme da più di quattro anni. Lui ha riportato equilibrio e serenità in me”, ha raccontato Luisa Corna ospite a di Caterina Balivo nel programma Vieni da Me.





© RIPRODUZIONE RISERVATA