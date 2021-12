Luisa Fedrigoli, moglie Milo Manara/ Un sostegno fondamentale e fonte di ispirazione

Luisa Fedrigoli e Milo Manara un legame speciale

Un vecchio detto attribuito alla scrittrice inglese Virginia Woolf, diceva che ‘dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna’. Un modo di dire utilizzato per sottolineare quanto sia importante per un uomo poter contare su una compagna di vita che sappia incoraggiarlo nei momenti positivi, ma allo stesso tempo spingerlo a non mollare quando si verifica qualche difficoltà. E il rapporto instaurato tra Milo Manara, il più importante tra i disegnatori erotici, e la moglie Luisa Fedrigoli, ne è la dimostrazione.

L’artista, a differenza di altri colleghi, si è distinto per la sua particolare teoria di arte. Per lui, infatti, il disegno non doveva essere un semplice modo per esprimere la sua vena, ma un modo per rappresentare il rapporto tra il mondo femminile e l’eros.

L’amore di Luisa Fedrigoli per Milo Manara: lei è stata fonte di ispirazione

Il legame che Milo Manara era riuscito a instaurare con la sua Luisa Fedrigoli è stato inevitabilmente anche fonte di ispirazione per le sue opere. La sua compagna di vita, sposata nel 1970, si è rivelata infatti un sostegno fondamentale per lui, in grado di supportarlo anche quando le sue opere sono state oggetto di critica.

Una delle caratteristiche distintive del suo lavoro era stata proprio la capacità di attingere dalla realtà come fonte di ispirazione. Lui, infatti, è sempre stato convinto che il mondo potesse essere una fonte inesauribile, anche semplicemente osservando le donne per strada. Non è stato un caso che a dargli fiducia sia stato un grande del calibro di Federico Fellini, con cui era nata una sinergia professionale, oltre a una grande amicizia.

