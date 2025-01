Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplice per Imma Battaglia. Lo scorso settembre, infatti, sua madre Luisa è morta lasciando un vuoto incolmabile nella sua vita. Imma infatti era molto legata alla sua mamma, così come lo era sua moglie Eva Grimaldi che ha sofferto terribilmente la perdita di colei che non fatica a definire “una seconda madre”. Una scomparsa che ha letteralmente scombussolato la vita di Imma Battaglia, che oggi pur avendo perso un riferimento cerca – non senza difficoltà – di guardare avanti e convivere con il vuoto che avverte dentro.

“Mi mancherà molto ma sono certa che la sentirò sempre al mio fianco”, aveva scritto Imma sul proprio profilo Instagram dopo aver dato l’annuncio della sua morte. Un messaggio pieno di amore e di dolore, che ha scatenato una tenera e rassicurante ondata di commenti nei confronti di Imma Battaglia.

Imma Battaglia piange la morte di mamma Luisa assieme alla sua compagna di vita Eva Grimaldi

“Continua a volgere il tuo sguardo su di noi mammina mia, qui oggi siamo tutti molto tristi…”, le bellissime parole di Imma nel giorno più doloroso della sua vita. Come dicevamo, al suo fianco, c’è sempre stata la compagna Eva Grimaldi, che non l’ha mai lasciata sola dopo la scomparsa di mamma Luisa. Il dolore c’è ed è inevitabile anche per l’attrice, ormai affezionatissima alla suocera con cui aveva condiviso molti momenti della sua quotidianità e della storia con Imma.

“Quanto amore ci siamo donate a vicenda… sono felice, fiera e orgogliosa di averti avuto nella mia Vita”, le parole di Eva rivolte all’indimenticata suocera. Nel dolore più profondo, Imma ha trovato ancora una volta una spalla su cui piangere: quella, appunto, della sua compagna di vita Eva Grimaldi.