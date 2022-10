Luisa Peterlongo, Mamma Ginevra Lamborghini: le scuse a Marco Bellavia/ “Mi dispiace tanto…”

Luisa Peterlongo, la mamma di Ginevra Lamborghini chiede scusa direttamente a Marco Bellavia

La mamma di Ginevra Lamborghini, la signora Luisa Peterlongo, su Twitter, ha svelato di aver scritto privatamente a Marco Bellavia per ribadirgli le proprie scuse. Dopo la squalifica della figlia Ginevra per la frase infelice detta all’indirizzo di Marco Bellavia, la mamma delle sorella Lamborghini, aveva pubblicamente chiesto scusa al conduttore di Bim Bum Bam. La signora, inoltre, senza giustificare Ginevra per quanto detto, ha condannato chi, in questi giorni, sta offendendo la figlia con commenti offensivi.

Oggi, la signora Luisa Peterlongo è tornato sull’argomento e, dopo aver pubblicato la frase “Il perdono è per chi si pente, il perdono è per chi cerca di riparare al male che ha fatto“, citazione di Giorgio Faletti, ha condiviso lo screenshot della chat privata con Marco Bellavia.

Il messaggio della mamma di Ginevra Lamborghini a Marco Bellavia

Dopo aver inviato un messaggio privato su Instagram a Marco Bellavia, la mamma di Ginevra Lamborghini ha pubblicato lo screenshot della chat su Twitter per poi rimuoverlo poco dopo come fa sapere Biccy. Anche nel messaggio privato, la signora Luisa ha chiesto scusa al conduttore di Bim Bum Bam per quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 2022.

“Buongiorno Marco, sono la mamma di Ginevra. Vorrei esprimere il mio più grande dispiacere per tutto quello che ha subito e per le brutte parole dette da mia figlia. Non doveva succedere, mi dispiace tanto e le chiedo scusa dal profondo del mio cuore. Mi auguro che lei possa vivere sereno circondato dalle persone che gli vogliono bene e dal amore di suo figlio. Un abbraccio, Luisa”.

