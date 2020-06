Lukaku in ginocchio dopo il gol alla Samp/ Video esultanza in onore di George Floyd

Romelo Lukaku è stato uno degli assoluti protagonisti del ritorno in campo in Serie A dell’Inter, la gara di ieri sera contro la Sampdoria. E’ stato proprio il centravanti della nazionale belga a sbloccare l’incontro al decimo minuto di gioco, una rete che di fatto ha spianato la strada alla squadra di Conte verso il successo. L’ex attaccante del Manchester United ha deciso di mostrare la propria vicinanza a George Floyd e a tutti gli afroamericani uccisi durante arresti violenti da parte della polizia, e così, dopo la rete segnata, si è messo in ginocchio alzando il pugno chiuso al cielo, chiaro riferimento al movimento “Black Lives Matter”. Un gesto che aveva mostrato anche qualche ora prima N’Koulou, durante la gara fra il Torino e il Parma, anche se il siparietto è stato attaccato sui social in quanto sembrava che il difensore si stesse inchinando a Belotti. Fatto sta che Lukaku ha realizzato il suo diciottesimo gol in maglia interista, entrando nel ristretto club d’elite composto da quegli attaccanti nerazzurri che negli ultimi 30 anni hanno segnato più reti.

INTER, LUKAKU IN GINOCCHIO: 18ESIMA RETE IN SERIE A PER IL BELGA

Oltre a Lukaku troviamo il Fenomeno Ronaldo, che timbrò il cartellino ben 25 volte (34 in totale tenendo conto anche di Coppa Italia e coppe varie) nel primissimo anno a San Siro, stagione 1997/1998, sotto la guida del compianto Gigi Simoni, scomparso poche settimane fa. In seconda posizione invece un’altra star della storia meneghina, leggasi il Principe Diego Milito, che nel suo primo anno al Meazza realizzò ben 22 reti in campionato, per un totale stagionale di 30 marcature. Terzo posto infine per Ruben Sosa, che nella stagione 1992-1993 segnò invece ben 20 reti in A più altre due in Coppa Italia. Al momento Lukaku si trova a quota 24 gol in totale, ma ha a disposizione ancora diverse gare con cui può incrementare di molto il proprio bottino.





© RIPRODUZIONE RISERVATA